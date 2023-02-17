Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Nuri Şahin Hatayspor'un yıldızı Bertuğ Yıldırım'ı devlerin elinden kaptı... Sözleşmesindeki detay herkesi şaşırttı!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok kentte hissedilen ve büyük yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında Hatayspor geliyor.

Kentte hayat durma noktasına gelirken, Süper Lig'de mücadelede eden Hatay ekibi Hatayspor hakları saklı kalacak şekilde ligden çekilme kararı alırken, TFF halihazırda takımda top koşturan isimlerin kariyerlerinin sekteye uğramaması için çalışmalara başlamıştı.