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  4. Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Nuri Şahin Hatayspor'un yıldızı Bertuğ Yıldırım'ı devlerin elinden kaptı... Sözleşmesindeki detay herkesi şaşırttı!

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Nuri Şahin Hatayspor'un yıldızı Bertuğ Yıldırım'ı devlerin elinden kaptı... Sözleşmesindeki detay herkesi şaşırttı!

17.02.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi sonrası Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'da forma giyen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu genç golcü Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi resmen belli oldu. İşte detaylar...

Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok kentte hissedilen ve büyük yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında Hatayspor geliyor.

Kentte hayat durma noktasına gelirken, Süper Lig'de mücadelede eden Hatay ekibi Hatayspor hakları saklı kalacak şekilde ligden çekilme kararı alırken, TFF halihazırda takımda top koşturan isimlerin kariyerlerinin sekteye uğramaması için çalışmalara başlamıştı.

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TFF KURALI ESNETTİ

TFF KURALI ESNETTİ

TFF yabancı kuralını sezon sonuna kadar revize ederek, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer edilen oyuncuların +1 (9+3) kontenjanına dahil edilmesi ve yabancı statüsünde sayılmamasına karar vermişti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Alınan bu karar sonrası kulüpler hem kadrolarını güçlendirmek hem de ligden çekilen ekiplerin maaş yükünü sırtlamak adına girişimlere başlarken, Volkan Demirel'in 'Yeni Haaland' olarak tanımladığı Bertuğ Yıldırım'ın da yeni adresi resmen belli oldu.

NURİ ŞAHİN DEVLERİN ELİNDEN ALDI!

NURİ ŞAHİN DEVLERİN ELİNDEN ALDI!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek adına kıyasıya rekabet ettiği Yıldırım, Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'a kiralık olarak transfer oldu.

O MADDE ŞAŞIRTTI

O MADDE ŞAŞIRTTI

Nuri Şahin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği TFF'ye resmen bildirirken, oyuncu ile imzalanan sözleşmede opsiyon bulunmaması herkesi şaşırttı.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

12 Temmuz 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım, Sarıyer altyapısında yetişti. 2020'de A takıma yükselen genç futbolcu, 2021 yazında Hatayspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki forvet, Hatayspor'da bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 20 yaşındaki santrfor, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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