Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Nuri Şahin Hatayspor'un yıldızı Bertuğ Yıldırım'ı devlerin elinden kaptı... Sözleşmesindeki detay herkesi şaşırttı!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok kentte hissedilen ve büyük yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında Hatayspor geliyor.
Kentte hayat durma noktasına gelirken, Süper Lig'de mücadelede eden Hatay ekibi Hatayspor hakları saklı kalacak şekilde ligden çekilme kararı alırken, TFF halihazırda takımda top koşturan isimlerin kariyerlerinin sekteye uğramaması için çalışmalara başlamıştı.
TFF yabancı kuralını sezon sonuna kadar revize ederek, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer edilen oyuncuların +1 (9+3) kontenjanına dahil edilmesi ve yabancı statüsünde sayılmamasına karar vermişti.
Alınan bu karar sonrası kulüpler hem kadrolarını güçlendirmek hem de ligden çekilen ekiplerin maaş yükünü sırtlamak adına girişimlere başlarken, Volkan Demirel'in 'Yeni Haaland' olarak tanımladığı Bertuğ Yıldırım'ın da yeni adresi resmen belli oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek adına kıyasıya rekabet ettiği Yıldırım, Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'a kiralık olarak transfer oldu.
Nuri Şahin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği TFF'ye resmen bildirirken, oyuncu ile imzalanan sözleşmede opsiyon bulunmaması herkesi şaşırttı.
12 Temmuz 2002 doğumlu Bertuğ Yıldırım, Sarıyer altyapısında yetişti. 2020'de A takıma yükselen genç futbolcu, 2021 yazında Hatayspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki forvet, Hatayspor'da bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 20 yaşındaki santrfor, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.