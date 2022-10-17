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Fenerbahçe'ye yan bakılmıyor! Jorge Jesus'un öğrencileri Ankaragücü deplasmanında da kazanmayı bildi

17.10.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, gözünü lige çevirmişti. Jorge Jesus ile birlikte büyük bir çıkış yaşayan sarı-lacivertliler, Ankaragücü deplasmanında da taraftarını mutlu eden bir futbol ortaya koydu. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı ve liderlik yarışını sürdürdü.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig’de haftanın son maç gününde Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yükselen formunu devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanına da mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Şampiyonluk rakiplerinin puan kaybettiği haftada bu maçı kazanarak avantajı cebine koymak isteyen Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

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Lincoln sol kanattan serbest vuruşu kullandı, Serdar Aziz kafayı vurdu, kale dibinde kaleci Gökhan'dan önce Batshuayi dokundu ve top ağlarla buluştu.

İRFAN CAN, FARKI 2'YE ÇIKARDI

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Ankaragücü savunmasından pas hatası geldi, Valencia, İrfan'ı gördü, İrfan yayın az gerisinden sert vurdu, kaleci Gökhan Akkan'dan kritik bir hata ve top bacaklarının arasından ağlarla buluştu.

CEVAP GECİKMEDİ AMA GOL İPTAL EDİLDİ

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Fenerbahçe'nin golünden saniyeler sonra Ali Sowe ceza alanı içinden topu ağlara gönderdi. Ankaragücü'nün bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında Beridze'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

SON DAKİKADA FARK 3'E ÇIKTI

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Fenerbahçe 90+1'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun asistinde Rossi topu ağlarla buluşturdu. Uruguaylı ismin attığı bu gol maçın skorunu tayin etti.

BATHSUAYI, LİGDE İLK KEZ 11'DE

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Fenerbahçe'nin Belçikalı santraforu Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve iç sahadaki AEK Larnaca maçlarında 11'de oynayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girmişti.

Michy Batshuayi, Süper Lig'de 5 ayı aşkın bir süre sonra 11'de forma giydi. Belçikalı oyuncu ligde son olarak, geçen sezon Beşiktaş forması giyerken, 8 Mayıs'ta şimdiki takımı Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynamıştı.

ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE FOTOĞRAFLARI

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