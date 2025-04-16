Fenerbahçeli isim Osimhen'i kaptı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Golcü isme tepkiler çığ gibi: Buna nasıl izin verirsiniz!

Galatasaray’ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle Sarı-Kırmızılılar'ın başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen bu kez Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisi ile karşı karşıya.

Nijeryalı golcü, bir dönem Fenerbahçe Başkanlığı için de adı geçen, koyu bir Fenerbahçeli olan Yıldız Holding’in sahibi Murat Ülker, kendi şirketine ait bir ürünün reklamı için Osimhen ile anlaştı.

Osimhen'in, Fenerbahçeli Murat Ülker'in markasının reklam yüzü olması sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Reklam filminin yayınlanmasıyla birlikte Galatasaraylı taraftarlar Osimhen’e ve Galatasaray yönetimine tepki gösterirken Fenerbahçeli kullanıcılar da Murat Ülker’in bu tercihini esprili dille ele aldı. Sosyal medya platformlarında “Fenerbahçeli patron Galatasaraylı futbolcuyu oynattı” yorumları gündem oldu.

'KALECİ MUSLERA'YA BENZİYOR'

Öte yandan reklam filminde oynayan kaleci de Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'ya benzetilirken bu olay da ayrı bir tartışma konusu oldu.

İŞTE TARAFTARLARIN SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARI