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Fenerbahçeli isim Osimhen'i kaptı, Galatasaray taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Golcü isme tepkiler çığ gibi: Buna nasıl izin verirsiniz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2025 13:19
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Galatasaray'ın sevilen ismi Victor Osimhen taraftarın gönlüne taht kurarken bu kez yaptığı hamleyle Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin tepkisini çekti. Osimhen Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilenen bir isim ile reklam anlaşması yaparken taraftarlar Osimhen ve Galatasaray yönetimine tepki gösterdi. İşte detaylar...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle Sarı-Kırmızılılar'ın başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen bu kez Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisi ile karşı karşıya.

Nijeryalı golcü, bir dönem Fenerbahçe Başkanlığı için de adı geçen, koyu bir Fenerbahçeli olan Yıldız Holding’in sahibi Murat Ülker, kendi şirketine ait bir ürünün reklamı için Osimhen ile anlaştı.

Osimhen'in, Fenerbahçeli Murat Ülker'in markasının reklam yüzü olması sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Reklam filminin yayınlanmasıyla birlikte Galatasaraylı taraftarlar Osimhen’e ve Galatasaray yönetimine tepki gösterirken Fenerbahçeli kullanıcılar da Murat Ülker’in bu tercihini esprili dille ele aldı. Sosyal medya platformlarında “Fenerbahçeli patron Galatasaraylı futbolcuyu oynattı” yorumları gündem oldu.

'KALECİ MUSLERA'YA BENZİYOR'

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Öte yandan reklam filminde oynayan kaleci de Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera'ya benzetilirken bu olay da ayrı bir tartışma konusu oldu.

İŞTE TARAFTARLARIN SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARI
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Anahtar Kelimeler:
reklam Murat Ülker son dakika fenerbahçe galatasaray ülker Osimhen
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