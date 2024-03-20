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Fenomenler dosyasında flaş gelişme! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyım intihar etti! Bıraktığı not dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 14:52
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmiş ve Özlem Öz-Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyım atanmıştı. Fenomenler dosyasında flaş bir gelişme gündeme geldi. Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, İstanbul Başakşehir'de bulunan evinin 9. katından atlayarak hayatına son verdi.

Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturması büyük ses getirmişti.

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O DOSYADA FLAŞ GELİŞME

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde.

Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrilmiş ve listenin başında Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti yer almıştı.

KAYYIM HAYATINA SON VERDİ

KAYYIM HAYATINA SON VERDİ

Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında birçok iddia ortaya atılan ve mal varlıklarına el konulan doktor Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, ardında bir not bırakarak hayatına son verdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; olay İstanbul Başakşehir’de yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Bünyamin Ergün’ün, 9’uncu kattan atlayarak hayatına son verdiğini belirledi. Herhangi bir şüpheli durum olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

NOTU DİKKAT ÇEKTİ

NOTU DİKKAT ÇEKTİ
Geriye, "Çok fazla kötülük var. Kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım" notu bırakan Ergün’ün eşiyle sorunlar yaşadığı belirlendi.
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat Özlem Öz Tayyar Öz
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