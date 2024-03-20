Fenomenler dosyasında flaş gelişme! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyım intihar etti! Bıraktığı not dikkat çekti

Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturması büyük ses getirmişti.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hâlâ cezaevinde.
Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrilmiş ve listenin başında Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti yer almıştı.
Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında birçok iddia ortaya atılan ve mal varlıklarına el konulan doktor Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, ardında bir not bırakarak hayatına son verdi.