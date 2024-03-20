Karısının 'Aleyna'dan uzak dur' mesajı ortalığı karıştırmıştı! Yunus Emre ve Aleyna sonunda yüzleşti

Aldığı cezalar ile adından sık sık söz ettiren Yunus Emre son olarak eşinin hamileliği ile gündeme gelmişti. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden önce hamile olduğunu duyurmuş daha sonra gebeliğinin sonlandığını dile getirmişti.

'UZAK DUR' DEMİŞTİ

Yunus Emre ile Aleyna'nın adadaki yakınlığından rahatsız olan Beria Özden eşine iletişim ödülünde 'Aleyna'dan uzak dur' diye mesaj dahi atmıştı. Bu yaşananların ardından Aleyna adada dışlanmış ve sinir krizi geçirmişti.

Yunus Emre ve Aleyna oyun alanında bir araya geldi. Aleyna Yunus Emre'ye kızgınlığını dile getirirken 'Sana da sinir oldum zaten' dedi. Yunus Emre ise 'Niye bana sinir oluyorsun. Anlat da bilelim' diye cevap verdi.

'TAKTIĞIN ŞEYE BAK'

'Sonra anlatacağım' diye cevap veren Aleyna'ya Yunus Emre; 'Aman taktığın şeye bak boş ver. Geç otur biraz kafanı dinle gölgede' diye konuştu. Aleyna ve Yunus Emre'nin bu samimi halleri yeniden gündem oldu.









