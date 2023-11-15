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  4. Fenomenlerin Rönesans Tablosu! Dilan Polat'ın çektiği karede ünlü isimler bir arada... Cüneyt Özdemir 'ortak nokta'larına dikkat çekti: İddia ediyorum...

Fenomenlerin Rönesans Tablosu! Dilan Polat'ın çektiği karede ünlü isimler bir arada... Cüneyt Özdemir 'ortak nokta'larına dikkat çekti: İddia ediyorum...

15.11.2023 21:25 | Son Güncelleme:
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Dilan-Engin Polat çiftinin ardından Bahar ve Nihal Candan kardeşlerinin gözaltına alınmasının ardından gözler diğer fenomen isimlere ve elde ettikleri kazançlara çevrildi. Çok sayıda fenomen ismin aniden zenginleşmesi ve benzer işleri yapmaları pek çok soru işaretini beraberinde getirirken, gazeteci Cüneyt Özdemir; çok konuşulacak bir fotoğraf karesini gündeme getirdi. Dilan Polat'ın "Fenomenlerin Rönesans Tablosu" ifadesiyle paylaştığı fotoğraftaki fenomenlerin ortak noktası ise dikkat çekti.

Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin çiftini konuşurken, son olarak Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla tüm gözler fenomen isimlere çevrildi. Polat çiftinin 'vergi kaçırma, kara para aklama ve örgüt kurma' suçlamalarıyla cezaevine gönderilmesinin ardından, sosyal medyada ünlenen isimler ve kazançları mercek altına alınmaya başlandı.

Günün Magazin olayları

ÇOK KONUŞULACAK FOTOĞRAF KARESİ

ÇOK KONUŞULACAK FOTOĞRAF KARESİ
Çok sayıda fenomen ismin aniden zenginleşmesi ve benzer işleri yapmaları pek çok soru işaretini beraberinde getirirken, gazeteci Cüneyt Özdemir; çok konuşulacak bir fotoğraf karesini gündeme getirdi.

DİLAN POLAT "FENOMENLERİN RÖNESANS TABLOSU" İFADESİYLE PAYLAŞMIŞ

DİLAN POLAT "FENOMENLERİN RÖNESANS TABLOSU" İFADESİYLE PAYLAŞMIŞ
Dilan Polat tarafından geçmiş dönemde bir restoranda çekilen fotoğrafta çok sayıda fenomen ismin aynı masada yemek yediği görüldü. Fotoğrafı çeken isim ise Dilan Polat, söz konusu kareyi "Fenomenlerin Rönesans Tablosu" ifadesiyle paylaştığı belirtildi. Fotoğraf karesinde Dilan Polat, Engin Polat, İlke Elagöz, Eylül Öztürk, Kenan Öztürk, Feyza Başar, Tolunay Topal, İlayda Topal, Nez Demir gibi fenomen isimlerin olduğu görüldü.

KENAN ÖZTÜRK: "ÇOĞUYLA O GÜN TANIŞTIK"

KENAN ÖZTÜRK: "ÇOĞUYLA O GÜN TANIŞTIK"
Söz konusu fotoğraf karesinde yer alan isimlerden Eylül Öztürk ve Kenan Öztürk çifti de dikkat çekti. Bir süre önce Amerika'ya taşınan ve fotoğraf karesinde yer alan Kenan Öztürk ile konuştuğunu belirten gazeteci Kenan Taş, Öztürk'ün kendisine "Fotoğraf bir restoranda çekildi. Masadakilerin çoğuyla o gün tanıştık ve en fazla 1-2 kez denk geldik." dediğini aktardı.
Söz konusu kareyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Özdemir şu ifadeleri kullandı;"Bu fotoğraf çekildiğinde daha işin başındalar. Mütevazi hayatlar var, yer sofralarında yemek yeniyor daha. Herkesin başka bir işi var. Herkes hayat kavgasında. Bu fotoğraftakiler, hayatlarında hiçbir şey yokken bir noktada hepsi çok hızlı zenginleşiyor. Böyle baktığınız zaman da insanın aklına çok şey geliyor.

"HEMEN HEMEN HEPSİNİN BİR GÜZELLİK MERKEZİ VAR"

"HEMEN HEMEN HEPSİNİN BİR GÜZELLİK MERKEZİ VAR"
Bu masadaki herkes fenomen oldu ve herkesin bir güzellik merkezi var. Gördüğümüz kadarıyla hep zengin ve güzel hayatlar yaşıyorlar. Allah yürü ya kulum demiş hepsine. Bence biraz da birbilerini taklit ediyorlar. Aynı pijamayı diğeri alıyor. Aynı açıklamayı diğeri de yapıyor. Altın mı alındı, ben daha fazlasını aldım. Araba mı geldi, bana daha güzeli geldi. Üç aşağı beş yukarı aynı masalı, aynı hikayeyi anlatıp duruyorlar.
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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Dilan Polat fenomen sosyal medya
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