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Feridun Düzağaç'ın 23 yaşındaki kızını gören inanamadı! Yorum yağdı

21.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç (53), sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Başarılı isim, İngiltere'nin başkenti Londra’da mimarlık eğitimi alan 23 yaşındaki kızı Tuya Naz ile çekilen fotoğraflarını paylaştı. Baba-kızın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Ocak 1994'te Sevgi Güryay'la hayatını birleştiren Feridun Düzağaç, aynı yılın kasım ayında kızı Tuya Naz Düzağaç'ın doğumuyla ilk kez baba olma mutluluğu yaşadı.

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23 yaşındakı kızı ile İngiltere'de çekilen fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü müzisyen, Instagram gönderisine "Canım kızım" notunu düştü.

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Baba-kızın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

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Feridun Düzağaç
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