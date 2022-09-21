Feridun Düzağaç'ın 23 yaşındaki kızını gören inanamadı! Yorum yağdı

Ocak 1994'te Sevgi Güryay'la hayatını birleştiren Feridun Düzağaç, aynı yılın kasım ayında kızı Tuya Naz Düzağaç'ın doğumuyla ilk kez baba olma mutluluğu yaşadı. 23 yaşındakı kızı ile İngiltere'de çekilen fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü müzisyen, Instagram gönderisine "Canım kızım" notunu düştü. Baba-kızın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

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