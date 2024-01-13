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Fernando Santos Süper Lig kariyerine 3 puanla başladı! Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un yıldızlaştığı maçta Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti

13.01.2024 20:56 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 20. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah-Beyazlılar yeni hocası Fernando Santos ile çıktığı ilk karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarırken Portekizli hoca Süper Lig kariyerine 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bu karşılaşmayı da boş geçmezken adından söz ettirmeyi başardı. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Fernando Santos'un Siyah-Beyazlılar'ın başında çıktığı ilk mücadelede 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Portekizli çalıştırıcı Süper Lig kariyerine galibiyetle başlamış oldu.

Canlı Skor

AZ FARKLA DIŞARDA

AZ FARKLA DIŞARDA

26' Eyyseric uzaktan kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşündü fakat çerçeveyi bulamadı.

DİREK İZİN VERMEDİ

DİREK İZİN VERMEDİ

37' Rashica serbest vuruşu kullandı, Cenk ceza alanında vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü, pozisyonun devamında Salih sağ kanattan orta şut karışımıyla topu içeri yolladı, kaleci Emre kornere çeldi.

MERT'TEN GEÇİT YOK

MERT'TEN GEÇİT YOK

43' Can Keleş sol taraftan içerdeki Lasagna'ya topu çıkardı, başarılı futbolcu kontrol edip şık vurdu, Mert gole izin vermedi.

GOL İPTAL

GOL İPTAL

45' Cenk Tosun kale dibinde röveşatayı vurup fileleri sarssa da pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

SEMİH KILIÇSOY YİNE ATTI

SEMİH KILIÇSOY YİNE ATTI

62' Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy yine sahnede... Savunmada yaşanan karambol sonrası top ceza alanı sağ çaprazındaki 18 yaşındaki futbolcunun önüne düştü, dar açıdan düzgün vuran Semih fileleri sarstı. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

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