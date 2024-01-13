Fernando Santos Süper Lig kariyerine 3 puanla başladı! Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un yıldızlaştığı maçta Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Fernando Santos'un Siyah-Beyazlılar'ın başında çıktığı ilk mücadelede 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Portekizli çalıştırıcı Süper Lig kariyerine galibiyetle başlamış oldu.
26' Eyyseric uzaktan kazanılan serbest vuruşta kaleyi düşündü fakat çerçeveyi bulamadı.
37' Rashica serbest vuruşu kullandı, Cenk ceza alanında vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü, pozisyonun devamında Salih sağ kanattan orta şut karışımıyla topu içeri yolladı, kaleci Emre kornere çeldi.
43' Can Keleş sol taraftan içerdeki Lasagna'ya topu çıkardı, başarılı futbolcu kontrol edip şık vurdu, Mert gole izin vermedi.
45' Cenk Tosun kale dibinde röveşatayı vurup fileleri sarssa da pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
62' Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy yine sahnede... Savunmada yaşanan karambol sonrası top ceza alanı sağ çaprazındaki 18 yaşındaki futbolcunun önüne düştü, dar açıdan düzgün vuran Semih fileleri sarstı. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.