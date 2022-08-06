Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ivor Matejek (Çekya)

Slovenya: Osojnik 14, Petrovic 8, Zemljic 9, Belko 11, Mivsek 2, Cabrilo, Samar 7, Zulic 7, Lampret 3, Skorjanc 1, Kocevar 2, Todorovic

Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 7, Hamza Mestoğlu 4, Berke Büyüktuncel 19, Samet Yiğitoğlu 8, Özgür Cengiz, Karahan Efeoğlu 20, Eray Büyükcangaz 2, Efe Demirel, Kerem Konan 5

1. periyot: 28-13

Devre: 43-39

3. periyot: 51-61

5 faulle çıkan: 39.10 Zemljic (Slovenya)

İZMİR (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Slovenya'yı 79-64 mağlup eden Türkiye adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, finalde yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Slovenya, Osojnik'le etkili olduğu bölümde aradaki farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 23-6. Slovenya, periyodu 28-13 üstün tamamladı.

İkinci periyotta farkı 20 sayıya kadar (36-16) yükselten Slovenya karşısında 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, devrenin bitimine 5 dakika kala aradaki farkı 11 sayıya indirdi: 25-36. Kalan bölümde de farkı azaltan Türkiye, son dakika içinde Karahan ve Berke ile sayılar bulmasına rağmen Slovenya soyunma odasına 4 sayı farkla 43-39 önde gitti.

Üçüncü periyoda Tan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, Karahan ve Arda'nın basketleriyle 23. dakikada 47-46 öne geçti. Son 3 dakikaya 52-48 üstün giren Türkiye, üst üste bulduğu basketlerle 11 sayılık fark yakaladığı (61-50) periyodu 61-51 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Türkiye, Slovenya'yı 79-64 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da takip ettiği müsabakaya yoğun ilgi gösteren İzmirli sporseverlerin bir kısmı salon kapasitesi dolduğu için müsabakayı izleyemedi.