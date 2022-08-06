Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Thomas Bissuel (Fransa), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ivor Matejek (Çekya)
Slovenya: Osojnik 14, Petrovic 8, Zemljic 9, Belko 11, Mivsek 2, Cabrilo, Samar 7, Zulic 7, Lampret 3, Skorjanc 1, Kocevar 2, Todorovic
Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 7, Hamza Mestoğlu 4, Berke Büyüktuncel 19, Samet Yiğitoğlu 8, Özgür Cengiz, Karahan Efeoğlu 20, Eray Büyükcangaz 2, Efe Demirel, Kerem Konan 5
1. periyot: 28-13
Devre: 43-39
3. periyot: 51-61
5 faulle çıkan: 39.10 Zemljic (Slovenya)
İZMİR (AA) - FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Slovenya'yı 79-64 mağlup eden Türkiye adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, finalde yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.
Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Slovenya, Osojnik'le etkili olduğu bölümde aradaki farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 23-6. Slovenya, periyodu 28-13 üstün tamamladı.
İkinci periyotta farkı 20 sayıya kadar (36-16) yükselten Slovenya karşısında 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, devrenin bitimine 5 dakika kala aradaki farkı 11 sayıya indirdi: 25-36. Kalan bölümde de farkı azaltan Türkiye, son dakika içinde Karahan ve Berke ile sayılar bulmasına rağmen Slovenya soyunma odasına 4 sayı farkla 43-39 önde gitti.
Üçüncü periyoda Tan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, Karahan ve Arda'nın basketleriyle 23. dakikada 47-46 öne geçti. Son 3 dakikaya 52-48 üstün giren Türkiye, üst üste bulduğu basketlerle 11 sayılık fark yakaladığı (61-50) periyodu 61-51 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Türkiye, Slovenya'yı 79-64 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da takip ettiği müsabakaya yoğun ilgi gösteren İzmirli sporseverlerin bir kısmı salon kapasitesi dolduğu için müsabakayı izleyemedi.
- Slovenya: 64 - Türkiye: 79 - Adını finale yazdıran Türkiye, yarın İspanya ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz