Fırında mezgit nasıl yapılır? Fırında mezgit malzemeleri neler?

Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif olan fırında mezgiti yapmak için lazım olan malzemeler arasında 1 adet limon, 5 adet sivri biber ya da köy biberi,1 tatlı kaşığı pul biber, 4-5 dal reyhan yer alıyor. Fırında mezgiti isterseniz belirtilen sebzelerle beraber patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. İşte fırında mezgit malzemeleri...
FIRINDA MEZGİT MALZEMELERİ
* 5 adet mezgit
* 5-6 yaprak defne (kuru)
* 4 adet çipura
* 1 su bardağı sıvı yağ
* 3 adet domates
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 2 adet soğan
* 1 adet limon
* 5 adet sivri biber ya da köy biberi
* 1 tatlı kaşığı pul biber
* 4-5 dal reyhan
FIRINDA MEZGİT NASIL YAPILIR?
Domates, biber ve soğanları halka halka doğrayın. Kenarlarına reyhan serpin ve balıkları farklı bir kapta baharatlayın.
Fazla sıkmadan karıştırın ve tepsiye dizin. Tepsinin üstünü ve altını yağlı kağıt ile kapatın ve 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun...
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