YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Fırında mezgit nasıl yapılır? Fırında mezgit malzemeleri neler?

Fırında mezgit nasıl yapılır? Fırında mezgit malzemeleri neler?

11.09.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik, lezzetli ve her mevsim avlanabilir olması nedeniyle sıkça tercih edilen mezgiti fırında yapmak da oldukça pratik. Mezgit, beyaz etinin lezzeti ve rengi nedeniyle bazı kesimlerde "tavuk balığı" olarak adlandırılır. Fırında mezgit yapmak için gerekli olan malzemeler arasında 5 adet mezgit, 4 adet çipura ve 3 adet domates yer alıyor. İşte fırında mezgit tarifi...

Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif olan fırında mezgiti yapmak için lazım olan malzemeler arasında 1 adet limon, 5 adet sivri biber ya da köy biberi,1 tatlı kaşığı pul biber, 4-5 dal reyhan yer alıyor. Fırında mezgiti isterseniz belirtilen sebzelerle beraber patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. İşte fırında mezgit malzemeleri...

FIRINDA MEZGİT MALZEMELERİ

* 5 adet mezgit * 5-6 yaprak defne (kuru) * 4 adet çipura * 1 su bardağı sıvı yağ * 3 adet domates * 1 tatlı kaşığı tuz
* 2 adet soğan * 1 adet limon * 5 adet sivri biber ya da köy biberi * 1 tatlı kaşığı pul biber * 4-5 dal reyhan

FIRINDA MEZGİT NASIL YAPILIR?

FIRINDA MEZGİT NASIL YAPILIR?
Domates, biber ve soğanları halka halka doğrayın. Kenarlarına reyhan serpin ve balıkları farklı bir kapta baharatlayın.
Fazla sıkmadan karıştırın ve tepsiye dizin. Tepsinin üstünü ve altını yağlı kağıt ile kapatın ve 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Beğendili Sübye nasıl yapılır?

Beğendili Sübye nasıl yapılır?

Fıstık gibi kebap! İçindekini kimse tahmin edemiyor

Fıstık gibi kebap! İçindekini kimse tahmin edemiyor

Lezzeti sırrında saklı! Bilenler sıraya giriyor

Lezzeti sırrında saklı! Bilenler sıraya giriyor

Parmigiana nasıl yapılır?

Parmigiana nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.