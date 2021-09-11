Fırında mezgit nasıl yapılır? Fırında mezgit malzemeleri neler?

Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif olan fırında mezgiti yapmak için lazım olan malzemeler arasında 1 adet limon, 5 adet sivri biber ya da köy biberi,1 tatlı kaşığı pul biber, 4-5 dal reyhan yer alıyor. Fırında mezgiti isterseniz belirtilen sebzelerle beraber patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. İşte fırında mezgit malzemeleri...