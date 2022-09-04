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Florya'da Seferovic krizi! Okan Buruk ile özel olarak görüştü ve...

04.09.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Haris Seferovic hazırlık maçlarında attığı gollerle Sarı-Kırmızılı taraftarı oldukça heyecanlandırsa da, Süper Lig'de geride kalan ilk 4 haftada sahada kaldığı 323 dakika boyunca henüz gol veya asist katkısında bulunabilmiş değil. Takım olarak da 4 haftada yalnızca 2 gol atabilen Galatasaray'da gol sıkıntısı sürerken, Seferovic'ten flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transfer döneminin de en hareketli ekiplerinin başında geliyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens gibi yıldız isimlerle güçlendirirken, Süper Lig'de çıktığı 4 mücadeleden 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1'de mağlubiyet almış durumda.

4 HAFTAYI BOŞ GEÇTİ

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Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar 7 puan toplamayı başarırken, 4 haftada yalnızca 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. Öte yandan atılan bu gollerin her ikisi de oyuna sonradan giren tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis'in ayağından gelirken, büyük umutlarla kadroya katılan Haris Seferovic henüz Süper Lig'de gol atma başarısı gösteremedi.

BURUK İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

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Hal böyleyken Sarı-Kırmızılı taraftalar Seferovic'e tepkilerini sosyal medyada gündeme getirmesinin ardından, İsviçreli golcüden beklenmedik bir hamle geldi. Şu ana kadar 1 topu direkten dönen İsviçreli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme talep etti. Seferovic başarılı teknik adam Okan Buruk'a takımın kendisine yeterince top taşıyamadığını ve topla buluşamadığından yakınırken, bu sebepten dolayı da gol atamadığını kaydettiği öğrenildi.

GENÇ HOCADAN O İSİMLERE UYARI!

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Okan Buruk, Seferovic'in bu hamlesinin ardından yeni hücum aksiyonlarıyla ona daha çok pozisyon yaratmak için çalışmalara başlarken, kenar oyuncuları, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt bu konuda uyardı.

SEFEROVIC FOTOĞRAFLARI

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