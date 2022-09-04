Florya'da Seferovic krizi! Okan Buruk ile özel olarak görüştü ve...

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transfer döneminin de en hareketli ekiplerinin başında geliyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens gibi yıldız isimlerle güçlendirirken, Süper Lig'de çıktığı 4 mücadeleden 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1'de mağlubiyet almış durumda.

4 HAFTAYI BOŞ GEÇTİ

Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar 7 puan toplamayı başarırken, 4 haftada yalnızca 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. Öte yandan atılan bu gollerin her ikisi de oyuna sonradan giren tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis'in ayağından gelirken, büyük umutlarla kadroya katılan Haris Seferovic henüz Süper Lig'de gol atma başarısı gösteremedi.

BURUK İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Hal böyleyken Sarı-Kırmızılı taraftalar Seferovic'e tepkilerini sosyal medyada gündeme getirmesinin ardından, İsviçreli golcüden beklenmedik bir hamle geldi. Şu ana kadar 1 topu direkten dönen İsviçreli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile özel bir görüşme talep etti. Seferovic başarılı teknik adam Okan Buruk'a takımın kendisine yeterince top taşıyamadığını ve topla buluşamadığından yakınırken, bu sebepten dolayı da gol atamadığını kaydettiği öğrenildi.

GENÇ HOCADAN O İSİMLERE UYARI!

Okan Buruk, Seferovic'in bu hamlesinin ardından yeni hücum aksiyonlarıyla ona daha çok pozisyon yaratmak için çalışmalara başlarken, kenar oyuncuları, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt bu konuda uyardı.