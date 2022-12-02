Frank Lampard'ın 'ahı' tuttu! 12 yıldır hala tartışılan o pozisyonun benzeri Japonya - İspanya maçında yaşandı, Almanya'nın hayalleri suya düştü!

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan son maçlar, futbolseverleri sürprize doyurdu. Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve grubu lider olarak tamamladı. İspanya ise 2. sırada yer alarak son 16 turuna adını yazdırdı. Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen grubu 3. sırada tamamlamış ve turnuvaya veda etmişti.