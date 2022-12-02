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Frank Lampard'ın 'ahı' tuttu! 12 yıldır hala tartışılan o pozisyonun benzeri Japonya - İspanya maçında yaşandı, Almanya'nın hayalleri suya düştü!

02.12.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, sürprizlerle devam ediyor. E Grubu'nun son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen Dünya Kupası'na veda eden Almanya, tüm ülkeyi hayal kırıklığına uğratmıştı. İspanya'nın Japonya'yı yenmesi halinde son 16 turuna yükselecek olan Almanya, beklediği senaryonun tam tersinin çıkmasıyla şoke olmuştu. İspanya'yı 2-1 mağlup eden Japonya'nın ikinci golünde yaşananlar, herkesi 12 yıl öncesine götürdü.

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan son maçlar, futbolseverleri sürprize doyurdu. Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve grubu lider olarak tamamladı. İspanya ise 2. sırada yer alarak son 16 turuna adını yazdırdı. Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen grubu 3. sırada tamamlamış ve turnuvaya veda etmişti.

12 YIL SONRA TERSTEN DEJAVU

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

İspanya'yı 2-1 mağlup eden Japonya'nın attığı ikinci gol sonrasında sosyal medya karıştı.

JAPONYA'NIN İKİNCİ GOLÜ...

JAPONYA'NIN İKİNCİ GOLÜ...

Müsabakanın 51. dakikasında gelişen Japonya atağında İspanya ceza sahası içinde son çizgide topla buluşan Kaoru Mitoma, bekletmeden ortasını yaptı ve Ao Tanaka'ya golü attırdı. VAR kontrolünde topun tamamının çizgiyi geçmediği belirlenmiş ve gol geçerli sayılmıştı.

ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ, GEÇMEDİ Mİ?

ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ, GEÇMEDİ Mİ?

Bu golle birlikte Japonya; İspanya karşısında 2-1'lik üstünlük kurarken, Kaoru Mitoma'nın topu çizgiyi geçmeden çevirip çevirmediği tartışma konusu olmuştu.

Maçı bitiren düdüğün gelmesiyle birlikte Japonya büyük bir sevinç yaşarken, gruptan elenmesi kesinleşen Almanya büyük bir üzüntü yaşamıştı.

12 YIL ÖNCESİ AKILLARA GELDİ

12 YIL ÖNCESİ AKILLARA GELDİ

Asya ekibinin attığı ikinci golün ardından ise 12 yıl önce Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda yaşanan bir olay akıllara geldi.

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