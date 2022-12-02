Frank Lampard'ın 'ahı' tuttu! 12 yıldır hala tartışılan o pozisyonun benzeri Japonya - İspanya maçında yaşandı, Almanya'nın hayalleri suya düştü!

Dünya Kupası haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan son maçlar, futbolseverleri sürprize doyurdu. Japonya, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve grubu lider olarak tamamladı. İspanya ise 2. sırada yer alarak son 16 turuna adını yazdırdı. Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen grubu 3. sırada tamamlamış ve turnuvaya veda etmişti.
İspanya'yı 2-1 mağlup eden Japonya'nın attığı ikinci gol sonrasında sosyal medya karıştı.
Müsabakanın 51. dakikasında gelişen Japonya atağında İspanya ceza sahası içinde son çizgide topla buluşan Kaoru Mitoma, bekletmeden ortasını yaptı ve Ao Tanaka'ya golü attırdı. VAR kontrolünde topun tamamının çizgiyi geçmediği belirlenmiş ve gol geçerli sayılmıştı.
Bu golle birlikte Japonya; İspanya karşısında 2-1'lik üstünlük kurarken, Kaoru Mitoma'nın topu çizgiyi geçmeden çevirip çevirmediği tartışma konusu olmuştu.
Maçı bitiren düdüğün gelmesiyle birlikte Japonya büyük bir sevinç yaşarken, gruptan elenmesi kesinleşen Almanya büyük bir üzüntü yaşamıştı.
Asya ekibinin attığı ikinci golün ardından ise 12 yıl önce Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda yaşanan bir olay akıllara geldi.