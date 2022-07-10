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Futbol: Hazırlık maçı

10.07.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir:0

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Burdur'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Spor Toto MAKÜ Stadyumu'ndaki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Mücadeleyi Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin de izledi.

Futbol: Hazırlık maçı

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir:0

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

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futbol hazırlık maçı medipol başakşehir

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