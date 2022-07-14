Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Neftçi Bakü, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.
Dengeli oyun sergileyen her iki ekip de ilk yarıda birbirine üstünlük sağlamayı başaramadı. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri de skoru değiştirmek için yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Karşılaşmayı tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ve teknik heyetleri de izledi.
- Gaziantep FK: 0 - Neftçi Bakü: 0
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