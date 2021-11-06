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Futbol: Spor Toto 1. Lig

06.11.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Diarrassouba (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Eray Ataseven (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 46 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram (Dk. 74 Erkam Reşmen), Ali Keten, Abdurrahman Canlı

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba, Landel (Dk. 85 Mehmet Özcan), Akabueze (Dk. 68 Pucko), Doğan Can Davas (Dk. 68 Kerim Avcı), Guido Koçer (Dk. 58 Levent Ayçiçek), Keny

Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinde), Dk. 51 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 5 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, 0-0 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Beypiliç Boluspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0

Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

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