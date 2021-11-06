Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk
Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Diarrassouba (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Eray Ataseven (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 46 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram (Dk. 74 Erkam Reşmen), Ali Keten, Abdurrahman Canlı
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba, Landel (Dk. 85 Mehmet Özcan), Akabueze (Dk. 68 Pucko), Doğan Can Davas (Dk. 68 Kerim Avcı), Guido Koçer (Dk. 58 Levent Ayçiçek), Keny
Sarı kartlar: Dk. 45 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinde), Dk. 51 Roshi (Beypiliç Boluspor), Dk. 5 Mulumba (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, 0-0 berabere kaldı.
- Beypiliç Boluspor: 0 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0
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