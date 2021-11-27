Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal Alpay
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Okan Erdoğan), Ali Yaşar, Melih Kabasakal (Dk. 89 Emir Kaan Gültekin), Topalli (Dk. 84 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Ferhat Yazgan), Eslem Öztürk, Ethemi (Dk. 89 Cajic), İbrahim Yılmaz
Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 89 Onazi), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Özer Özdemir, Aissati, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe (Dk. 73 Asım Hamzaçebi), Gökhan Süzen (Dk. 73 Okan Derici), Mayi (Dk. 57 Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Şişmanoğlu
Goller: Dk. 68 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Osman Zeki Korkmaz (Teknik direktör) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Alperen Uysal, Dk. 45+4 Emrecan Uzunhan, Dk. 59 Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor), Dk. 41 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90 Onazi (Altaş Denizlispor)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yapılan İstanbulspor-Altaş Denizlispor maçı 1-1 sona erdi.
- İstanbulspor: 1 - Altaş Denizlispor: 1
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