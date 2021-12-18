Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, İlker Takpak, Nurettin Dinçer Demir
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Dk. 55 Novak), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Ali Keten (Dk. 82 Arda Şengül), Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 79 Arda Köksal), Berk Yıldız
MKE Ankaragücü: Akın Altan, Erdem Özgenç, Owusu (Dk. 74 Ariyibi), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 90+3 Ferdi İmdat), Ishak Çakmak, Zahid (Dk. 82 Chahechouhe), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Şahverdi Çetin), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Geraldo)
Goller: Dk. 6 Sinan Osmanoğlu, Dk. 52 Zahid (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 69 Pinto, Dk. 83 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 70 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi.
- Beypiliç Boluspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2
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