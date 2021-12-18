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Futbol: Spor Toto 1. Lig

18.12.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Çağdaş Altay, İlker Takpak, Nurettin Dinçer Demir

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Dk. 55 Novak), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Emin Bayram, Ali Keten (Dk. 82 Arda Şengül), Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 79 Arda Köksal), Berk Yıldız

MKE Ankaragücü: Akın Altan, Erdem Özgenç, Owusu (Dk. 74 Ariyibi), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 90+3 Ferdi İmdat), Ishak Çakmak, Zahid (Dk. 82 Chahechouhe), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Şahverdi Çetin), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90+3 Geraldo)

Goller: Dk. 6 Sinan Osmanoğlu, Dk. 52 Zahid (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 69 Pinto, Dk. 83 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 70 Ali Keten (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Beypiliç Boluspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

Beypiliç Boluspor - MKE Ankaragücü

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MKE Ankaragücü

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