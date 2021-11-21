Futbol: Spor Toto Süper Lig

34. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Akintola, Poko'ya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lis pozisyonu uzaklaştırdı.

19. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Vargas, Assombalonga ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yunus Akgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

- Altay: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz