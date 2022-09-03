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Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.09.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Münir, Okaka

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın, Eduardo

Gol: Dk. 23 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 45+1 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Lima'nın kullandığı kornerde altı pas önünde yükselen Biglia topa kafayı vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

23. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Münir'in yerden şutunda top kaleci Runarsson'dan döndü. Altı pas önünde boşta kalan topu önünde bulan Serdar Gürler, boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 1 - Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

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futbol medipol başakşehir süperlig

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