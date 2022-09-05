Futbol: Spor Toto Süper Lig

90+1. dakikada 10 kişilik Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında sağ kanatta topu alan Boey, arka arkaya rakiplerini çalımladıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Pozisyonu takip eden Seferovic'in vurduğu top bir kez daha Günay'dan döndü. Ancak savunmadaki Kitsiou'ya çarpan top ağlara gitti: 2-1.

- Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 1

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz