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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.09.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabam.com Konyaspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 0

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ekrem Kan, Esat Sancaktar

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric (Dk.46 Bruno Paz), Soner Dikmen (90+4 Uğurcan Yazğılı), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 90 Uche Ikpeazu), Endri Çekiçi (Dk. 90 Cebrail Karayel), Muhammet Demir (Dk. 78 Diouf)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Ribeiro, Onur Ergün (Dk. 87 Aabid), Lobjanidze (Dk. 87 Dylan Saint), El Kaabi, Varga (Dk. 66 Kaan Kanak)

Gol: Dk 66 Bruno Paz (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 33 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Arabam.com Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle karşılaşma, Eskişehir'de oynandı.

66. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Endri Çekiçi'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Bytyqi'nin ortasını Soner Dikmen kafayla indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Bruno Paz, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

73. dakikada Arabam.com Konyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Atakaş Hatayspor'un savunmadan çıkarken yaptığı hata sonucu topla buluşan Soner Dikmen, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dikmen'in vuruşunda Erce Kardeşler, gole izin vermedi.

74. dakikada Arabam.com Konyaspor net fırsattan yararlanamadı. Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruş, kale direğinin yanından auta çıktı.

87. dakikada sol kanattan gelişen Arabam.com Konyaspor atağında Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi.

Maç, yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Arabam.com Konyaspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 0

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor

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