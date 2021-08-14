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Futbol: Süper Lig

14.08.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 3 - Yukatel Kayserispor: 0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel (Dk. 87 Erhan Çelenk), Poko (Dk. 87 Zeki Yıldırım), Thiam, Rodriguez, Pinares (Dk. 68 Thaciano), Bamba

Yukatel Kayserispor: Doğan Alemdar, Onur Bulut (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kvrzic, Avramovski (Dk. 46 Mane), İbrahim Akdağ, Cardoso, Emrah Başsan (Dk. 74 Ramazan Civelek), Mustafa Pektemek (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)

Goller: Dk. 8 ve 45+1 Bamba, Dk. 86 Thaciano (Altay)

Sarı kart: Dk. 45+2 Uğur Demirok (Yedek kulübesinde) (Yukatel Kayserispor)

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Altay, Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

50. dakikada Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kappel'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

84. dakikada Attamah'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis, topu kornere uzaklaştırdı.

86. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağ çapraz pozisyonda Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp penaltı noktası yakınındaki Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda top filelere gitti: 3-0.

Karşılaşma Altay'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

- Altay: 3 - Yukatel Kayserispor: 0

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor

Altay - Yukatel Kayserispor
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