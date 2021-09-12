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Futbol: Süper Lig

12.09.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 43 Kerim Alıcı), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 88 Burekovic), Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 88 Atakan Çankaya), Cherif Ndiaye, Lourency (Dk. 70 Baku, Jahovic (Dk. 46 Tijanic)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 63 Rodrigues), Duarte, Ndayisimiye, Lima (Dk. 86 Guldbrandsen), Visca (Dk. 75 Chadli), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atabey Çiçek), Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Okaka

Goller: Dk. 7 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Cherif Ndiaye, Dk. 83 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tolga Ciğerci, Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Berkan Emir, Dk. 75 Obinna, Dk. 90+3 Halil Akbunar, Dk. 90+5 İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada sol kanattan Soner'in yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Cherif Ndiaye'nin kaleye göndermek istediği top dışarı çıktı.

64. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Lourency'nin yaptığı ortada Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

83. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in güzel vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Müsabaka Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

- Göztepe: 2 - Medipol Başakşehir: 1

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir

Göztepe - Medipol Başakşehir
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