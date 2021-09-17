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Futbol: Süper Lig

17.09.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Ata Yıldırım, Murat Tuğberk Curbay

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Murat Akça, Thiam, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez, Thaciano, Bamba

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Obinna, Lourency, Tijanic, Cherif Ndiaye

Gol: Dk. 26 Soner Aydoğdu (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 45+5 Murat Akça (Altay)

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altay karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Cebrail Karayel'in ceza sahası dışında Soner'i geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda, kaleci Lis topu kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası içinde Obinna ile ikili mücadelede yerde kalan Kappel'in pozisyonunda hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

21. dakikada penaltı atışı kullanan Thaciano, topu auta gönderdi.

22. dakikada Halil Akbunar'ın Thiam'ın müdahalesiyle Altay ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler, önce ofsayt kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun ofsayt olmadığını tespit edip, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Süper Lig

- Altay: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe

Altay - Göztepe
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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Altay

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