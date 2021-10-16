Futbol: Süper Lig

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Candaş Erbil, Hakan Karabalcık

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Emre Taşdemir (Dk. 67 Aziz Eraltay), Perez, Flavio, Traore (Dk. 67 Sankhare), Sergio (Dk. 82 Champness), Diabate, Süleymanov (Dk. 74 Pelupessy), Umut Nayır (Dk. 82 Balde)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Boyd, Selim Ay, Holmen, Cumali Sertel, Dabo (Dk. 82 Alper Potuk), Dokovic (Dk. 70 Fabricio Jesus), Boldrin, Sabo (Dk. 70 Deniz Hümmet), Aminu Umar (Dk. 82 Eren Karadağ), Bolesei

Gol: Dk. 62 Selim Ay (kendi kalesine), Dk. 90+4 Champness (GZT Giresunspor)

Kırmızı Kart: Dk. 12 Boyd (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Dk. 41 Traore, Dk. 63 Diarra, Dk. 86 Sankhare (GZT Giresunspor)

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

62. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Ceza sahasına giren Diabate'nin yerden çıkardığı top, Selim Ay'ın ters vuruşuyla ağlarla buluştu.1-0

75. dakikada Pelupessy'nin ara pasında Diabate ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden verdiği pasta Sankhare'nin gelişine vurduğu top yandan auta gitti.

79. dakikada GZT Giresunspor kontra atağında Sergio, rakip orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

87. dakikada Zeki Yavru'nun Çaykur Rizespor defansının arkasına attığı uzun topta Balde, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu Gökhan Akkan iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Diabate'nin ceza sahasının çaprazından sert şutunda top yan direkten döndü.

90+4. dakikada Champness, Çaykur Rizespor defanstan çıkarken kaptığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan'ı geçen Champness, topu boş kaleye gönderdi. 2-0

Karşılaşma 2-0 GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.