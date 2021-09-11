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Futbol: TFF 1. Lig

11.09.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ali Can Alp

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Dk. 63 Emre Nefiz), Serkan Göksu (Dk. 75 Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk. 75 Yusuf Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 63 Onur Ayık), Kehinde (Dk. 85 Muammer Denizhan Taşkan)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Gökay Güney, Lokman Gör (Dk. 41 Landel), Süleyman Luş, Mulumba, Doğan Can Davas (Dk. 60 Kerim Avcı), Keny, Bentley (Dk. 81 Bilal Ceylan), Burak Süleyman (Dk. 81 Pucko), Manaj

Goller: Dk. 24 Del Valle (Penaltıdan), Dk. 26 Glumac (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Mulumba, Dk. 84 Bilal Ceylan (Bandırmaspor), Dk. 90 Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Ümraniyespor, puanını 12'ye çıkardı. İkinci mağlubiyetini yaşayan Bandırmaspor ise 6 puanda kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig

- Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
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