Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Mersin İdmanyurdu 1-0 önde tamamladı.

- Kasımpaşa: 2 - Yeni Mersin İdmanyurdu: 1 - Lacivert-beyazlı takım, kupada 4. tura yükseldi

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