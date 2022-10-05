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'Futbolu bırakacak' iddiasıyla ortalık karışmıştı! Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı...

05.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özel hayatında yaşadığı problemlerle gündeme gelmişti. Eşi Wanda Nara ile ilişkisi bitme noktasına gelen Arjantinli golcünün futbolu bırakacağına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Wanda Nara ile görüşmek için Arjantin'e giden ve 'Mutlu dönüyorum' notuyla paylaşım yapan Icardi'nin geleceğiyle ilgili gerçekler gün yüzüne çıktı.

Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuya imza attırarak taraftarlarını mest etmişti. Bu isimler arasında Mauro Icardi de yer alıyordu. Sarı - kırmızılılar, Arjantinli yıldızı PSG'den 1 sezonluğuna kiralayarak dünya basınında geniş yer bulmuştu. Galatasaray formasıyla bir Süper Lig bir de hazırlık maçına çıkan dünyaca ünlü futbolcu için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

MAURO ICARDI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

'FUTBOLU BIRAKACAK' İDDİASI

'FUTBOLU BIRAKACAK' İDDİASI
Arjantin basını, Mauro Icardi'nin özel hayatında yaşadığı problemler nedeniyle futbola odaklanamadığını ve aktif futbolculuk kariyerini sonlandıracağını öne sürmüştü.

ARJANTİN'E GİTMİŞTİ

ARJANTİN'E GİTMİŞTİ
Sakatlık gerekçesiyle Adana Demirspor deplasmanına götürülmeyen Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ilişkisinde bulunan sorunlardan dolayı Arjantin'e gittiği ortaya çıkmıştı.

GALATASARAY'IN GÖNDERECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

GALATASARAY'IN GÖNDERECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Galatasaray'ın, yaşadığı çok fazla problem olması nedeniyle Icardi'den rahatsız olduğu ve yolları ayırmak için harekete geçeceğine dair de bir iddia gündeme gelmişti.

FUTBOLA DEVAM EDECEK

FUTBOLA DEVAM EDECEK
Takvim'in haberine göre; Arjantinli yıldız, futbolu kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

ASLAN'DA AYRILIK YOK

ASLAN'DA AYRILIK YOK
Haberde Wanda Nara ile görüşmesinden mutlu dönen Icardi için Galatasaray'ın da yol ayrımını tercih etmeyeceği ifade edildi.
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