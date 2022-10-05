'Futbolu bırakacak' iddiasıyla ortalık karışmıştı! Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı...

Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde 5 futbolcuya imza attırarak taraftarlarını mest etmişti. Bu isimler arasında Mauro Icardi de yer alıyordu. Sarı - kırmızılılar, Arjantinli yıldızı PSG'den 1 sezonluğuna kiralayarak dünya basınında geniş yer bulmuştu. Galatasaray formasıyla bir Süper Lig bir de hazırlık maçına çıkan dünyaca ünlü futbolcu için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

MAURO ICARDI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

'FUTBOLU BIRAKACAK' İDDİASI Arjantin basını, Mauro Icardi'nin özel hayatında yaşadığı problemler nedeniyle futbola odaklanamadığını ve aktif futbolculuk kariyerini sonlandıracağını öne sürmüştü.

ARJANTİN'E GİTMİŞTİ Sakatlık gerekçesiyle Adana Demirspor deplasmanına götürülmeyen Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ilişkisinde bulunan sorunlardan dolayı Arjantin'e gittiği ortaya çıkmıştı.

GALATASARAY'IN GÖNDERECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ Galatasaray'ın, yaşadığı çok fazla problem olması nedeniyle Icardi'den rahatsız olduğu ve yolları ayırmak için harekete geçeceğine dair de bir iddia gündeme gelmişti.

FUTBOLA DEVAM EDECEK Takvim'in haberine göre; Arjantinli yıldız, futbolu kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.