Galatasaray 5 kez direğe takıldığı mücadelede Gaziantep FK'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti!

GALATASARAY DİREKLERİ DÖVDÜ

Galatasaray mücadelede adeta direkleri dövdü. Sarı-Kırmızılılar iki kez Mertens, bir kez ise Kerem Demirbay, bir kez Zaha, bir kez de Halil ile olmak üzere 5 kez direğe takıldı.