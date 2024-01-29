Galatasaray 5 kez direğe takıldığı mücadelede Gaziantep FK'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı.
Galatasaray geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada 3 puanın sahibi oldu.
Djilobodji sol kanattan ortaladı, kale dibinde Arda Kızıldağ kafayı vurdu ve fileleri sarstı.
Galatasaray mücadelede adeta direkleri dövdü. Sarı-Kırmızılılar iki kez Mertens, bir kez ise Kerem Demirbay, bir kez Zaha, bir kez de Halil ile olmak üzere 5 kez direğe takıldı.
Barış Alper'in ara pasında Icardi karşı karşıya kaldığı Nita'yı avladı, fileleri sarstı ancak ofsayt bayrağı havada. Maçın 90+3. dakikasında da Icardi bir kez daha fileleri havalandırdı ancak gol yin ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Sarı-Kırmızılılar rakip kaleyi adeta abluka altına alırken golü 72. dakikada Zaha ile buldu.
Mücadelenin 89. dakikasında ceza sahası içinde seken topa muhteşem bir vuruş yapan Barış Alper takımını öne geçiren golü kaydetti.