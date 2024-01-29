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  4. Galatasaray 5 kez direğe takıldığı mücadelede Gaziantep FK'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti!

Galatasaray 5 kez direğe takıldığı mücadelede Gaziantep FK'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 21:58 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Liderlik yarışında kritik öneme sahip mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında geriye düşerken son bölümde beraberliği buldu. Cimbom'un galibiyet golü ise Barış Alper'in ayağından geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldı.

Galatasaray geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada 3 puanın sahibi oldu.

Canlı Skor

GOL ARDA'DAN GELDİ

GOL ARDA'DAN GELDİ

Djilobodji sol kanattan ortaladı, kale dibinde Arda Kızıldağ kafayı vurdu ve fileleri sarstı.

GALATASARAY DİREKLERİ DÖVDÜ

GALATASARAY DİREKLERİ DÖVDÜ

Galatasaray mücadelede adeta direkleri dövdü. Sarı-Kırmızılılar iki kez Mertens, bir kez ise Kerem Demirbay, bir kez Zaha, bir kez de Halil ile olmak üzere 5 kez direğe takıldı.

GOL İPTAL

GOL İPTAL

Barış Alper'in ara pasında Icardi karşı karşıya kaldığı Nita'yı avladı, fileleri sarstı ancak ofsayt bayrağı havada. Maçın 90+3. dakikasında da Icardi bir kez daha fileleri havalandırdı ancak gol yin ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

ZAHA SKORU EŞİTLEDİ

ZAHA SKORU EŞİTLEDİ

Sarı-Kırmızılılar rakip kaleyi adeta abluka altına alırken golü 72. dakikada Zaha ile buldu.

GALİBİYET GOLÜ BARIŞ ALPER'DEN

GALİBİYET GOLÜ BARIŞ ALPER'DEN

Mücadelenin 89. dakikasında ceza sahası içinde seken topa muhteşem bir vuruş yapan Barış Alper takımını öne geçiren golü kaydetti.

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