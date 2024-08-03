Galatasaray 84 yıl sonra Beşiktaş'a 5 farklı mağlup oldu! Taraftar isyan bayrağını açtı: Bu gece istifa etmezseniz...

18'ncisi düzenlenen Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım tarihi bir skor alarak mücadeleyi 5-0 kazandı.

84 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaray adına yeni sezon öncesi alınan bu hezimet tüm camiayı derinden üzerken, Beşiktaş, Galatasaray karşısında en farklı galibiyetini 84 yıl önce 5-0'lık skorla almıştı. Siyah beyazlılar, 84 yıl sonra bir kez daha rakibini 5-0 mağlup etti.

TARAFTAR İSYANDA

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray taraftarı adeta isyan ederken sosyal medyada yer yerinden oynadı. Başkan Dursun Özbek ve yönetime transfer konusunda büyük eleştiriler yapan taraftar Okan Buruk ve oyunculara da demediğini bırakmadı.