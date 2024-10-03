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Galatasaray, 9 Milyon euroluk takıma 2-0'dan maç verdi! 3 dakikada sosyal medya rekoru kırıldı, sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a yüklendi: ''Yeter artık''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.10.2024 22:21
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda kozlarını paylaştığı Litvanya ekibi Rigas FS ile 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından 9 milyon euroluk takım değeri olan Litvanya temsilcisine 2-0'dan 2-2'ye gelinmenin faturası teknik direktörü Okan Buruk'a kesildi. Sosyal medya kullanıcıları ve sarı - kırmızılı taraftarlar 3 dakika içerisinde 14bin yorum atarak bir rekora imza attı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 9 milyon euroluk kadro değeri olan Rigas FS'ye 2-0 dan puan kaybeden Galatasaray puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşma sonrası beraberliğin faturası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kesildi.

1 HAFTA İÇİNDE 2.KEZ

2-Fenerbahçe

Galatasaray, ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve ligdeki ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece beş gün sonra Avrupa'da Rigas karşısında da benzer bir durumu yaşadı. Aslan 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

TARAFTAR OKAN BURUK'A YÜKLENDİ

3-Paok

Sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar Buruk'a sert yüklendi.

Litvanya ekibi, Avrupa'da tarihinin ilk puanını Galatasaray'dan aldı. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Okan Buruk'a sinirlenen sarı - kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan istifa dedi. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından sadece 3 dakika sonra 14 bin yorum atılarak bir rekora imza attı.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gelen sosyal medya yorumları;

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