Galatasaray, 9 Milyon euroluk takıma 2-0'dan maç verdi! 3 dakikada sosyal medya rekoru kırıldı, sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a yüklendi: ''Yeter artık''

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 9 milyon euroluk kadro değeri olan Rigas FS'ye 2-0 dan puan kaybeden Galatasaray puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşma sonrası beraberliğin faturası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kesildi.

1 HAFTA İÇİNDE 2.KEZ

Galatasaray, ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve ligdeki ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece beş gün sonra Avrupa'da Rigas karşısında da benzer bir durumu yaşadı. Aslan 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

TARAFTAR OKAN BURUK'A YÜKLENDİ

Sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar Buruk'a sert yüklendi.

Litvanya ekibi, Avrupa'da tarihinin ilk puanını Galatasaray'dan aldı. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Okan Buruk'a sinirlenen sarı - kırmızılı taraftarlar hep bir ağızdan istifa dedi. X platformunda mücadelenin tamamlanmasından sadece 3 dakika sonra 14 bin yorum atılarak bir rekora imza attı.

İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gelen sosyal medya yorumları;