Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! PSG, Arjantinli golcünün yerini Manchester United'dan dolduracak...

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, bombalarını son gün patlatmıştı. Mauro Icardi, Mathias Ross, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Juan Mata'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılar adeta gövde gösterisi yapmıştı. Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı ve maaşından sadece 750 bin euro'sunu ödeyeceği Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

MAURO ICARDI'NİN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

SEZON SONU DA PLANLANDI Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından sezon sonu planlaması da yapıldı.

YOLLAR AYRILACAK PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in kadroda düşünmediği Arjantinli golcüyle sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edilirken, yıldız ismin yerine gelecek futbolcunun da belli olduğu öğrenildi.

YERİNE RASHFORD GELECEK Fransız basınının haberine göre; PSG, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı Mauro Icardi'nin yerine kadroya katacak.

UYGUN BİR BEDELLE SATILACAK PSG'nin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi'nin uygun bir bedelle satılma ya da tekrar kiralanma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi.