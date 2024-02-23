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Galatasaray Avrupa'ya veda edince Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu videoyu paylaşıyor! Dursun Özbek...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 09:05 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'ne sürpriz bir şekilde veda eden Galatasaray'da taraftar yaşanan bu beklenmedik vedaya oldukça üzülürken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in o sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Çekya'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve toplam skoru 6-4 yapan Sparta Prag, tur atlayan taraf oldu.

O VİDEOYU PAYLAŞTILAR

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Avrupa'ya beklenmedik bir şekilde veda eden Galatasaray'ın bu aldığı sonuç taraftarı oldukça üzerken, karşılaşmanın ardından Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz aralık ayında söylediği "Konuyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Gerçekten sol bek ihtiyacımız var, en faydalı şekilde en kısa sürede de halledeceğiz" sözlerini paylaşırken, Galatasaray'ın sol bekte Berkan Kutlu ile maça çıktığına işaret etti.

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