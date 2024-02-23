Galatasaray Avrupa'ya veda edince Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu videoyu paylaşıyor! Dursun Özbek...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Çekya'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve toplam skoru 6-4 yapan Sparta Prag, tur atlayan taraf oldu.

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Avrupa'ya beklenmedik bir şekilde veda eden Galatasaray'ın bu aldığı sonuç taraftarı oldukça üzerken, karşılaşmanın ardından Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz aralık ayında söylediği "Konuyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Gerçekten sol bek ihtiyacımız var, en faydalı şekilde en kısa sürede de halledeceğiz" sözlerini paylaşırken, Galatasaray'ın sol bekte Berkan Kutlu ile maça çıktığına işaret etti.

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