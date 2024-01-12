Galatasaray başkanı Dursun Özbek, gazetecinin sorduğu soruya sinirlendi! ''Hadi bak işine ya...''

"FENERBAHÇE, GALATASARAY'DAN KORKUYOR"

Dursun Özbek: "Galatasaray ile ilgili rakibin takımın kendi maçlarından sonra yaptığı yorumlar... Biz kendi maçımızla ilgili yorum yapıyoruz ve işi orada kesiyoruz. Bir rakibiniz var, her seferinde sizi yıpratmak için, size sataşmak için kendi maçları gündemken, sizin maçınızı konuşuyorlar. Bu tek bir şeyin ifadesi, Galatasaray'dan duyulan korku! Ligde 20 takım var, her takımla maç yapıyoruz. Maçtan sonra oynadıkları rakiplerle ilgili yorum yapsınlar. Galatasaray'dan korktukları ve çekindikleri için bunu yapıyorlar. Biz kendimizden, camiamızdan son derece eminiz. Divan konuşmalarında 'Galatasaray bir araya geliyor, biz niye yapamıyoruz?' demişlerdir. Bizim birlikteliğimizden korkuyorlar."