Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galatasaray Adası'nda tören düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, "30 Ağustos bu milletin birlik olursa neler başarabileceğinin tüm dünyaya örneğidir. 30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık ruhudur. En zor anlarda bile inancın zaferidir. Biz bugün aynı inançla zafere ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Galatasaray, başarıları ile cumhuriyetin en önemli kulübüdür. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Galatasarayımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız, buna inanıyoruz." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI!

Dursun Özbek, basın mensuplarından takımın durumu ile ilgili gelen soruya ise, "Takımımız gayet iyi. Bazı bölgelerde uyum sorunu var. Kısa sürede uyumu da tamamlayacaktır. Önümüzdeki haftalarda daha güzel Galatasaray izleyeceğiz. Bazı eksiklerimizi de tamamladıktan sonra en önemli favori olarak Galatasaray'ı görüyorum. Mayıslar Galatasaray'ındır" şeklinde cevap verdi.