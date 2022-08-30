SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

30.08.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galatasaray Adası'nda düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Özbek yaptığı açıklamada "30 Ağustos bu milletin birlik olursa neler başarabileceğinin tüm dünyaya örneğidir" derken, Sarı-Kırmızılı kulübün transfer gündemine dair de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galatasaray Adası'nda tören düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, "30 Ağustos bu milletin birlik olursa neler başarabileceğinin tüm dünyaya örneğidir. 30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık ruhudur. En zor anlarda bile inancın zaferidir. Biz bugün aynı inançla zafere ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Galatasaray, başarıları ile cumhuriyetin en önemli kulübüdür. Cumhuriyetin yüzü Galatasaray'dır. Galatasarayımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız, buna inanıyoruz." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI!

630e49824e3fe1006cf923e3

Dursun Özbek, basın mensuplarından takımın durumu ile ilgili gelen soruya ise, "Takımımız gayet iyi. Bazı bölgelerde uyum sorunu var. Kısa sürede uyumu da tamamlayacaktır. Önümüzdeki haftalarda daha güzel Galatasaray izleyeceğiz. Bazı eksiklerimizi de tamamladıktan sonra en önemli favori olarak Galatasaray'ı görüyorum. Mayıslar Galatasaray'ındır" şeklinde cevap verdi.

TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİLERİNDEN KARELER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Dursun Özbek son dakika galatasaray son dakika transfer galatasaray İbrahim Büyükak ust ak galatasaray başkan iyet kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Ünsal Ban'ın kaçış planı! İşte gitmeye çalıştığı ülke

Ünsal Ban'ın kaçış planı! İşte gitmeye çalıştığı ülke

Trabzonspor'da ihanet tartışması! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den flaş çıkış...

Trabzonspor'da ihanet tartışması! Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den flaş çıkış...

G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu

Galatasaray derken Trabzonspor araya girdi!

Galatasaray derken Trabzonspor araya girdi!

Fırtına, yeni transferini resmen açıkladı!

Fırtına, yeni transferini resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Lüks yaşamlarının perde arkası şoke etti! Anne-kız bir olup...

Lüks yaşamlarının perde arkası şoke etti! Anne-kız bir olup...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.