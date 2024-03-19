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  4. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası ilk kez konuştu, Ali Koç'u doğruladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası ilk kez konuştu, Ali Koç'u doğruladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.03.2024 11:59
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Galatasaray'da gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının ardından konuşan Başkan Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara da yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray, bu yıl Türkiye’deki 20. yılını kutlayan global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmanın imza töreni Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk’ün katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirdi.

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Dursun Özbek, gerçekleştirilen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, bu toplantıda geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşme bilgisini doğrularken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI
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ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE YANIT

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE YANIT

"Konuyu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik."

"DAHA SONRA İPTAL ETTİ" 

"DAHA SONRA İPTAL ETTİ" 

"Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi. Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik."

"İNCELENMESİ GEREKİYOR" 

"İNCELENMESİ GEREKİYOR" 

"Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur. Bu olaylar incelenmeli, kapsamlı bir inceleme yapılmalı. Buradan da adil bir şekilde bunların önüne geçmek için gereken cezalandırılmalar yapılmalı."

"BİR MİLAT OLMALI" 

"BİR MİLAT OLMALI" 

"Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim."

"FENERBAHÇE'NİN İÇ İŞİ" 

"FENERBAHÇE'NİN İÇ İŞİ" 

"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işi. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışma huyu yok. Fenerbahçe kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, kendileri için Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil."

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