Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası ilk kez konuştu, Ali Koç'u doğruladı!

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNE YANIT

"Konuyu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik."