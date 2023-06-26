Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko için ortalığı karıştıran sözler! "Bize gelmek istiyordu"

ICARDI TRANSFERİNDE SON DURUM...

Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin son durumuna dair konuşan Timur, “Hayır. Çok iyi bir teklif yapıldı ama Avrupa’da özellikle de bizde kalmak istiyor. Ama Suudiler şu anda bütün dünyada transfer piyasasını kilitlediler. Bakın, Avrupa’da da herkes bekliyor. Suudilerin rakamlar delirmiş. Menajerlerin gözü orada ama Icardi gerçekten çok ahlaklı bir adam ve hâlâ Suudilere evet dememekte direniyor. Şöyle diyeyim, bizim 1’imiz Suudilerin 3’ünden daha geçerli Icardi için. Ama Suudi parası ciddi sorun olmaya başladı." dedi.