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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko için ortalığı karıştıran sözler! "Bize gelmek istiyordu"

26.06.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur takımın gündemine dair açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko için de gündeme bomba gibi düşen bir ifade kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, transferin patronu Erden Timur Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı'ya konuşan Erden Timur, Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko için dikkat çeken sözler sarf etti.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN O SÖZLERİ...

ICARDI TRANSFERİNDE SON DURUM...

ICARDI TRANSFERİNDE SON DURUM...

Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin son durumuna dair konuşan Timur, “Hayır. Çok iyi bir teklif yapıldı ama Avrupa’da özellikle de bizde kalmak istiyor. Ama Suudiler şu anda bütün dünyada transfer piyasasını kilitlediler. Bakın, Avrupa’da da herkes bekliyor. Suudilerin rakamlar delirmiş. Menajerlerin gözü orada ama Icardi gerçekten çok ahlaklı bir adam ve hâlâ Suudilere evet dememekte direniyor. Şöyle diyeyim, bizim 1’imiz Suudilerin 3’ünden daha geçerli Icardi için. Ama Suudi parası ciddi sorun olmaya başladı." dedi.

"KALMA OLASILIĞI VAR MI?"

"KALMA OLASILIĞI VAR MI?"

“Var. Hâlâ var. Bir yandan da bu iş için sponsor arıyoruz. Finansal Fair Play elimizi kolumu bağladığı için sponsora ihtiyacımız var.”

"FIFA BİR ŞEY YAPMALI"

"FIFA BİR ŞEY YAPMALI"

"Bakın, Avrupa’da da transfer durdu, herkes Suudileri bekliyor. A grubu oyunculara bu çılgın paralar verilince, genelde bizim talip olduğumuz B ve B plus oyuncular da fiyat arttırıyor. Ya da zaman zaman kiralayarak sahip olduğumuz ya da açığa düşünce alabildiğimiz Drogba, Sneijder, Icardi, Toreira gibi A sınıf oyuncuları da artık alamayacak duruma geliyoruz. FIFA burada bir şey yapmalı yoksa futbol mahvolacak.”

"DZEKO ÖNCE BİZE GELDİ"

"DZEKO ÖNCE BİZE GELDİ"

“Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray’ı istiyordu. Ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi’den vazgeçmek demekti.”

SALAH İDDİALARI...

SALAH İDDİALARI...

“Tamamen palavra. Hiç alakamız olmadı. Adamın geçen yıl Liverpool’daki maaşı 18 milyon pound ve üç yıllık kontratı var. Buna bonuslar, sponsorluklar dahil değil. Salah konusu yalandan da öte bir şey.”

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