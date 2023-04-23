Galatasaray berabere kaldı, şampiyonluk hesapları karıştı! Şimdi ne olacak? İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan karşılaşma 3-3 beraberlikle sona ererken, Sarı-Kırmızılılar'ın kaybettiği 2 puan sonrası şampiyonluk hesapları karıştı.
Son haftalardaki çıkışını sürdüren Beşiktaş, haftanın açılış mücadelesinde Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken haftayı 3 puanla kapattı.
Galatasaray'ın Karagümrük'e takılması sonrası Fenerbahçe farkı azaltmak için iştahlanırken, İstanbulspor ile karşılaşacak Sarı-Lacivertliler için mücadele ayrı bir önem kazandı.
35 PUAN (30 MAÇ)
41 PUAN (29 PUAN)
42 PUAN (30 MAÇ)
45 PUAN (30 MAÇ)
45 PUAN (29 MAÇ)