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Galatasaray berabere kaldı, şampiyonluk hesapları karıştı! Şimdi ne olacak? İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

23.04.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, sahasında 2 puan bıraktı. Lider Galatasaray'ın aldığı bu sonuç sonrası en yakın takipçisi Fenerbahçe iştahlanırken, şampiyonluk hesapları da karşıtı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan karşılaşma 3-3 beraberlikle sona ererken, Sarı-Kırmızılılar'ın kaybettiği 2 puan sonrası şampiyonluk hesapları karıştı.

BEŞİKTAŞ KAZANDI

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Son haftalardaki çıkışını sürdüren Beşiktaş, haftanın açılış mücadelesinde Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken haftayı 3 puanla kapattı.

FENERBAHÇE İŞTAHLANDI

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Galatasaray'ın Karagümrük'e takılması sonrası Fenerbahçe farkı azaltmak için iştahlanırken, İstanbulspor ile karşılaşacak Sarı-Lacivertliler için mücadele ayrı bir önem kazandı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU!

10- ALANYASPOR

10- ALANYASPOR

35 PUAN (30 MAÇ)

9- KARAGÜMRÜK

9- KARAGÜMRÜK

41 PUAN (29 PUAN)

8- KONYASPOR

8- KONYASPOR

42 PUAN (30 MAÇ)

7- KAYSERİSPOR

7- KAYSERİSPOR

45 PUAN (30 MAÇ) 

6- TRABZONSPOR

6- TRABZONSPOR

45 PUAN (29 MAÇ)

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