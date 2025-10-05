SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Osimhen için olay sözler! "Ne sıkıntı var?"

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci 1-1'lik derbinin ardından karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kahveci değerlendirmesinde Osimhen'e ayrı bir parantez açarken, yıldız ismin çok agresif olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Osimhen için olay sözler! "Ne sıkıntı var?"
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yankıları sürerken ünlü yorumcu Nihat Kahveci'den Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Osimhen için dikkat çeken bir yorum geldi.

İŞTE O SÖZLER...

Canlı Skor

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Osimhen için olay sözler! "Ne sıkıntı var?" G1

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performanslarını eleştiren Nihat Kahveci, "Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk defa maça çıkan futbolcu gibiydi. Enteresan şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu" dedi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Osimhen için olay sözler! "Ne sıkıntı var?" G2

Victor Osimhen için dikkat çeken ifadeler kullanan Nihat Kahveci, "Osimhen'de bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde. Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı salladı, bilerek vurduysa VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Osimhen için olay sözler! "Ne sıkıntı var?" G3

Beşiktaş'ın topla oynama konusunda sınıfta kaldığını aktaran Kahveci, "Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı" şeklinde konuştu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Osimhen için olay sözler! "Ne sıkıntı var?" G4

Galatasaray'da 2 ismin performansını öven Nihat Kahveci, "İlkay Gündoğan bence Torreira'yla beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü bence karlı 1 puan aldı Galatasaray bugün. Çok mutsuz değildirler" sözlerini sarf etti.

Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci son dakika beşiktaş galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.