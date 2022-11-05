Galatasaray - Beşiktaş derbisine saatler kaldı! Dev maç öncesi Fenerbahçe tehlikesini böyle duyurdu...

GALATASARAY'IN SORUNU SADECE VERİMSİZLİK DEĞİL

Ancak Galatasaray’ı yalnızca şut ve gol beklentisi istatistiklerine bakarak değerlendirirsek yanılırız. Sorunun sadece verimsizlik olduğunu söylemek, Galatasaray’ın hikayesini eksik anlatmak olur. Zira Okan Buruk’un takımı bu yıl birçok maça düşük viteste başlayıp geriden gelmek için çok çabaladığı anlarda bu istatistikleri parlattı. Sarı kırmızılar bu sezon 11 maçın sadece 5’inde ilk golü bulabildiler. Ki bu istatistikte Kasımpaşa, Konya gibi takımlar Galatasaray’ın üzerindeler. Buruk’un ekibinin bu maçta saha ve seyirci avantajını da göz önüne alarak daha yüksek viteste maça başlamaları olası.