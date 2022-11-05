Galatasaray - Beşiktaş derbisine saatler kaldı! Dev maç öncesi Fenerbahçe tehlikesini böyle duyurdu...

Süper Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. 13. haftanın merakla beklenen mücadelesinde Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
İki ezeli rakip de mücadeleye mutlak galibiyet için çıkarken, Beşiktaş yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile çıkacağı ikinci maçını da kazanarak iyi bir hava yakalamak isterken, yaptığı transferle adından söz ettiren Galatasaray da alacağı bir derbi galibiyetiyle üzerindeki ölü toprağını atma çabasında.
Karşılaşmanın oynanmasına saatler kala spor yazarları dev mücadeleye dair değerlendirmelerini kaleme aldı.
Galatasaray’ın ilk 12 haftalık performansını tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi, o sözcük ‘verimsizlik’ olurdu herhalde. Sarı kırmızılılar bu yıl rakip kaleleri en fazla test eden ikinci takım olmalarına rağmen 151 şuttan sadece 14 gol çıkararak %9,3 verimlilikle son basamaktalar. Galatasaray’ın 11 maçta yarattığı gol beklentisi 20,6 iken skor 14’te kalınca, beklenti-gol farkı kategorisinde de ligde zirveyi kimseye bırakmadılar. Muhtemelen sarı kırmızılı takım bu sezon yarattığı gol beklentisi kadar atabilse birkaç puan fazlası olacak ve daha üst basamaklarda yer alacaklardı.
Ancak Galatasaray’ı yalnızca şut ve gol beklentisi istatistiklerine bakarak değerlendirirsek yanılırız. Sorunun sadece verimsizlik olduğunu söylemek, Galatasaray’ın hikayesini eksik anlatmak olur. Zira Okan Buruk’un takımı bu yıl birçok maça düşük viteste başlayıp geriden gelmek için çok çabaladığı anlarda bu istatistikleri parlattı. Sarı kırmızılar bu sezon 11 maçın sadece 5’inde ilk golü bulabildiler. Ki bu istatistikte Kasımpaşa, Konya gibi takımlar Galatasaray’ın üzerindeler. Buruk’un ekibinin bu maçta saha ve seyirci avantajını da göz önüne alarak daha yüksek viteste maça başlamaları olası.
Bu derbinin hikayesini de Şenol Güneş’in bu yeni stratejisinin etkileyeceğini düşünüyorum ben. Beşiktaş’ın bu oyunu, adeta altı orta sahalı bir oyun. İsmael döneminde üstlerinden geçen topları izlemekten boynu tutulan Beşiktaş orta sahası şimdi çok daha verimli. Siyah beyazlıların yeni oyununda altı orta saha oyuncusu var, merkezde kalabalıklaşma, seri ve kısa paslaşma, örerek hücum var. Ki bu plan, aynı zamanda Galatasaray’ın da sezon başından beri mükemmelleştirmeye çalıştığı şey.
OPTA verilerine göre Süper Lig’de rakip yarı sahada en fazla pas yapan 20 oyuncu listelendiğinde üç Galatasaraylı Nelsson, Torreira ve Oliveira’nın orada olduklarını görüyoruz. Sarı kırmızılılar, stoperi ve ön liberosuyla merkezde kalabalıklaşan, oyunu rakip yarı alana yığan bir anlayış içinde. Buruk’un Alanya ilk yarısında, Güneş’in de Ümraniye ikinci devresindeki futbollarını izleyince şunu hissediyor insan: İki teknik adamın da ellerinde olsa bu maça 11 orta saha oyuncusuyla çıkar ve merkezde kontrolü ele almaya çalışırlardı. Zaten bu derbiyi de orta sahayı ele geçiren kazanacak muhtemelen.
Beşiktaş ile G.Saray bu akşam çok önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak maçın yüksek tansiyonu olacak. İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Beşiktaş ve G.Saray kurmayları "Ölüm-kalım maçı değil" deseler de kaybedenin yara alacağı bir maç olacak.