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Galatasaray'da 6 ayrılık birden! Sözleşmesi feshedildi

08.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yapılan yeni transferlerin ardından ilk ayrılık gerçekleşti. Okan Buruk'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği Ömer Bayram'ın sözleşmesi feshedildi. Eyüpspor'un yakından ilgilendiği Ömer Bayram için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram ile birlikte 6 oyuncusuyla daha yolları ayıracak. İşte o isimler...

Galatasaray'da taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Ömer Bayram'ın hikayesi sona erdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroya dahi alınmayan Ömer Bayram takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar Ömer Bayram'ın sözleşmesini feshetti.

EYÜPSPOR İLGİLENİYOR

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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve yaptığı transferlerle kendinden söz ettiren Eyüpspor, 31 yaşındaki Ömer Bayram ile ilgileniyor. Ömer Bayram'ın da İstanbul'da hayatına devam etme fikri sebebiyle Eyüpspor'un teklifini kabul edeceği iddia edildi.

5 İSİM DAHA TAKIMDAN AYRILIYOR!

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Yapılan transferlerin ardından bütçeyi rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılılar; Luyindama, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınçla da yollarını ayıracak. Emre Kılınç Ankaragücü’ne, Luyindama ve Taylan'ın Antalyaspor’a gideceği iddia ediliyor. Oğulcan ve Emre Taşdemir’in hangi kulüplere gideceği henüz netleşmedi.

Ömer Bayram fotoğrafları...

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Ömer Bayram galatasaray
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