Galatasaray'da 6 ayrılık birden! Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Ömer Bayram'ın hikayesi sona erdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroya dahi alınmayan Ömer Bayram takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar Ömer Bayram'ın sözleşmesini feshetti.

EYÜPSPOR İLGİLENİYOR

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve yaptığı transferlerle kendinden söz ettiren Eyüpspor, 31 yaşındaki Ömer Bayram ile ilgileniyor. Ömer Bayram'ın da İstanbul'da hayatına devam etme fikri sebebiyle Eyüpspor'un teklifini kabul edeceği iddia edildi.

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Yapılan transferlerin ardından bütçeyi rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılılar; Luyindama, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınçla da yollarını ayıracak. Emre Kılınç Ankaragücü’ne, Luyindama ve Taylan'ın Antalyaspor’a gideceği iddia ediliyor. Oğulcan ve Emre Taşdemir’in hangi kulüplere gideceği henüz netleşmedi.