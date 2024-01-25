Galatasaray'da bir ayrılık daha! Ndombele'nin talipleri artıyor... Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak kilosu nedeniyle eleştirilen ve beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Fransız ekibi Rennes ve Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndombele ile ilgileniyor.
Haberde, kilolu görüntüsü nedeniyle eleştirilere maruz kalan oyuncunun kiralık sözleşmesinin erken feshedilebileceği belirtiliyor.
Rennes'in, Nemanja Matic ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve bir yedek arayışında olduğu, Ndombele'nin durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Ayrıca, Henderson'ın ayrılmasının ardından tekrar Avrupa pazarında bir orta saha arayışına giren Al Ettifaq'ın da Fransız orta saha ile ilgilendiği de gelen bilgiler arasında.