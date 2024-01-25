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  4. Galatasaray'da bir ayrılık daha! Ndombele'nin talipleri artıyor... Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Ndombele'nin talipleri artıyor... Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 17:54 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansıyla eleştirilerin hedefi olan Ndombele beklentilerin altında kalırken yıldız oyuncu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da Angelino'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Ndombele'nin sözleşmesinin de erken feshedilmesi gündemde.

Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak kilosu nedeniyle eleştirilen ve beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele için sürpriz bir gelişme yaşandı.

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TALİPLERİ ARTIYOR

TALİPLERİ ARTIYOR

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Fransız ekibi Rennes ve Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndombele ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Haberde, kilolu görüntüsü nedeniyle eleştirilere maruz kalan oyuncunun kiralık sözleşmesinin erken feshedilebileceği belirtiliyor.

MATIC'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

MATIC'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Rennes'in, Nemanja Matic ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve bir yedek arayışında olduğu, Ndombele'nin durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

ARAPLAR DA PEŞİNDE

ARAPLAR DA PEŞİNDE

Ayrıca, Henderson'ın ayrılmasının ardından tekrar Avrupa pazarında bir orta saha arayışına giren Al Ettifaq'ın da Fransız orta saha ile ilgilendiği de gelen bilgiler arasında.

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