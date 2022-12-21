Galatasaray'da bir dünya yıldızı gidiyor, diğeri geliyor! Icardi'nin boşluğunu gol makinesi dolduracak...

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PSG'den yaklaşık olarak 12 milyon Euro kazanan Icardi'nin yerine önümüzdeki sezon Inter forması giyen Edin Dzeko'ya sarı-kırmızılılar teklif götürecek. Galatasaray'ın, Inter ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki oyuncu için 2 yıllık iyi bir teklif yapacağı ifade edildi.

