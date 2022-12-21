Galatasaray'da bir dünya yıldızı gidiyor, diğeri geliyor! Icardi'nin boşluğunu gol makinesi dolduracak...

Galatasaray'da bir dünya yıldızı gidiyor, diğer geliyor... Icardi'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerine geçecek oyuncu ise şimdiden belli oldu. Galatasaray'ın Icardi'nin boşluğunu Dzeko ile doldurması bekleniyor.
Galatasaray'ın PSG ile bonservis görüşmesi yapmak için masaya oturması olumlu sonuçlanmadı. Fransız kulübü Icardi'yi satmak istemediklerini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.
Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi konumunda bulunan Hollandalı yıldız Depay ile bir süredir görüşülüyordu. Kulübü Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için kadrosunda görmek istediği Depay ile ilgilendiği ortaya çıkınca sarı-kırmızılılarda moraller bozuldu. Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapan Fenerbahçe, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
PSG'den yaklaşık olarak 12 milyon Euro kazanan Icardi'nin yerine önümüzdeki sezon Inter forması giyen Edin Dzeko'ya sarı-kırmızılılar teklif götürecek. Galatasaray'ın, Inter ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki oyuncu için 2 yıllık iyi bir teklif yapacağı ifade edildi.