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Galatasaray'da bir dünya yıldızı gidiyor, diğeri geliyor! Icardi'nin boşluğunu gol makinesi dolduracak...

21.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gündem golcü transferi... Icardi'nin önümüzdeki sezon takımda kalamayacağı neredeyse netleşmesinin üzerine sarı-kırmızılılar şimdiden gaza bastı. Icardi'nin yerine yine bir dünya yıldızını koymak isteyen Galatasaraylı yetkililer Inter'in golcüsü Dzeko'ya kancayı taktı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bir dünya yıldızı gidiyor, diğer geliyor... Icardi'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerine geçecek oyuncu ise şimdiden belli oldu. Galatasaray'ın Icardi'nin boşluğunu Dzeko ile doldurması bekleniyor.

PSG KAPIYI KAPATTI

PSG KAPIYI KAPATTI

Galatasaray'ın PSG ile bonservis görüşmesi yapmak için masaya oturması olumlu sonuçlanmadı. Fransız kulübü Icardi'yi satmak istemediklerini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

DEPAY TRANSFERİ

DEPAY TRANSFERİ

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi konumunda bulunan Hollandalı yıldız Depay ile bir süredir görüşülüyordu. Kulübü Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.

FENERBAHÇE DEVREDE

FENERBAHÇE DEVREDE

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için kadrosunda görmek istediği Depay ile ilgilendiği ortaya çıkınca sarı-kırmızılılarda moraller bozuldu. Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapan Fenerbahçe, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

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PSG'den yaklaşık olarak 12 milyon Euro kazanan Icardi'nin yerine önümüzdeki sezon Inter forması giyen Edin Dzeko'ya sarı-kırmızılılar teklif götürecek. Galatasaray'ın, Inter ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki oyuncu için 2 yıllık iyi bir teklif yapacağı ifade edildi.

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Mauro Icardi dzeko galatasaray 10 sezon

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