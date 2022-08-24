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Galatasaray'da forvete çok sürpriz isim! Ne Icardi ne de Belotti...

24.08.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da forvet transferi konusunda artık net adımlar atılmaya başlandı. Icardi ve Belotti isimlerinden istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar rotasını bambaşka birine çevirdi. Taraftarlarını mutlu edecek yıldız transfer yapma isteğinden vazgeçen Galatasaray yönetimi, listesine sürpriz bir golcüyü ekledi. İngiltere'den Lampard'ın da takımında görmeyi çok istediği Serhou Guirassy için Rennes ile ilk temas kuruldu.

Galatasaray'da forvet mevkisine çok sürpriz bir isim gelebilir. Icardi ve Belotti transferleriyle heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar bu isim karşısında büyük şaşkınlık yaşayacak. 'Çilek' olarak adlandırılan forvet transferinden vazgeçen sarı-kırmızılı yönetim, gelecek vadeden bir isim üstünde çalışıyor.

RENNES İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

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Galatasaray yönetimi Serhou Guirassy için Rennes yönetimiyle ilk teması kurdu. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da çok istediği isimlerin başında gelen Serhou Guirassy için tüm şartlar zorlanacak.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Serhou-Guirassy

Okan Buruk'un da çok istediği isimlerden biri olan Serhou Guirassy için tüm kozlar oynanacak. Takıma transfer edildikten sonra ileriye dönük bonservis bedeli de beklenen Serhou Guirassy için 1 hafta içinde olumlu/olumsuz sonuçların alınması bekleniyor.

SERHOU GUIRASSY FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi belotti galatasaray
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