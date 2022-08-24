Galatasaray'da forvete çok sürpriz isim! Ne Icardi ne de Belotti...

Galatasaray'da forvet mevkisine çok sürpriz bir isim gelebilir. Icardi ve Belotti transferleriyle heyecanlanan sarı-kırmızılı taraftarlar bu isim karşısında büyük şaşkınlık yaşayacak. 'Çilek' olarak adlandırılan forvet transferinden vazgeçen sarı-kırmızılı yönetim, gelecek vadeden bir isim üstünde çalışıyor.

RENNES İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Galatasaray yönetimi Serhou Guirassy için Rennes yönetimiyle ilk teması kurdu. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da çok istediği isimlerin başında gelen Serhou Guirassy için tüm şartlar zorlanacak.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Okan Buruk'un da çok istediği isimlerden biri olan Serhou Guirassy için tüm kozlar oynanacak. Takıma transfer edildikten sonra ileriye dönük bonservis bedeli de beklenen Serhou Guirassy için 1 hafta içinde olumlu/olumsuz sonuçların alınması bekleniyor.