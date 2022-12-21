SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Icardi krizi çıktı! PSG ile görüşen sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı! Alternatif golcü için ise Fenerbahçe devrede...

Galatasaray'da Icardi krizi çıktı! PSG ile görüşen sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı! Alternatif golcü için ise Fenerbahçe devrede...

21.12.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer harekatı lig bitmeden başladı. Icardi'nin gösterdiği performanstan dolayı düğmeye basan sarı-kırmızılılar, PSG ile görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli oyuncuyu satmaya sıcak bakmayan Fransız devi, Galatasaray yönetiminin moralini bir hayli bozdu. Elinde yedek adaylar tutan sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyemeyen Depay'a yöneldi. Fakat Depay transferinde Fenerbahçe ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda moraller bozuldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da Icardi'nin yükselişi devam ediyor. Gösterdiği performansla PSG'nin de gözüne giren yıldız oyuncu için sarı-kırmızılıların görüşme talebi reddedildi.

PSG KAPIYI KAPATTI

PSG KAPIYI KAPATTI

Galatasaray'ın PSG ile bonservis görüşmesi yapmak için masaya oturması olumlu sonuçlanmadı. Fransız kulübü Icardi'yi satmak istemediklerini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

DEPAY TRANSFERİ

DEPAY TRANSFERİ

Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi konumunda bulunan Hollandalı yıldız Depay ile bir süredir görüşülüyordu. Kulübü Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.

FENERBAHÇE DEVREDE

FENERBAHÇE DEVREDE

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için kadrosunda görmek istediği Depay ile ilgilendiği ortaya çıkınca sarı-kırmızılılarda moraller bozuldu. Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapan Fenerbahçe, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi depay fenerbahçe galatasaray

En Çok Okunan Haberler

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Messi, korku dolu anlar yaşadı! Helikopter ile tahliye edildiler

Messi, korku dolu anlar yaşadı! Helikopter ile tahliye edildiler

Fatih Terim resmen açıkladı! İtalya, bu sözlerle çalkalanıyor...

Fatih Terim resmen açıkladı! İtalya, bu sözlerle çalkalanıyor...

Roman Abramoviç gözünü kararttı

Roman Abramoviç gözünü kararttı

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Taşındığı evden 'insan kalıntıları' temizlemek zorunda kaldı!

Taşındığı evden 'insan kalıntıları' temizlemek zorunda kaldı!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.