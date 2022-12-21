Galatasaray'da Icardi krizi çıktı! PSG ile görüşen sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı! Alternatif golcü için ise Fenerbahçe devrede...

Galatasaray'da Icardi'nin yükselişi devam ediyor. Gösterdiği performansla PSG'nin de gözüne giren yıldız oyuncu için sarı-kırmızılıların görüşme talebi reddedildi.
Galatasaray'ın PSG ile bonservis görüşmesi yapmak için masaya oturması olumlu sonuçlanmadı. Fransız kulübü Icardi'yi satmak istemediklerini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.
Galatasaray'da Icardi'nin alternatifi konumunda bulunan Hollandalı yıldız Depay ile bir süredir görüşülüyordu. Kulübü Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için kadrosunda görmek istediği Depay ile ilgilendiği ortaya çıkınca sarı-kırmızılılarda moraller bozuldu. Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme yapan Fenerbahçe, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.