Galatasaray'da Icardi'nin dönüş tarihi taraftarları kahretti! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı... O maçta sahada!

DÖNÜŞ TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor. Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.