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  4. Galatasaray'da Icardi'nin dönüş tarihi taraftarları kahretti! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı... O maçta sahada!

Galatasaray'da Icardi'nin dönüş tarihi taraftarları kahretti! Kaçıracağı maçlar ortaya çıktı... O maçta sahada!

08.01.2024 16:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası geçtiğimiz günlerde kulüpten yapılan açıklamada göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı ekipte Arjantinli yıldızın dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrası sakatlanan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

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"BİR SÜRE..."

"BİR SÜRE..."

Galatasaray'dan yapılan bu açıklama sonrası 'bir süre' ifadesi taraftarlar arasında tartışma konusu olurken Arjantinli yıldızın ne zaman takıma döneceği merak konusu olmuştu.

DÖNÜŞ TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

DÖNÜŞ TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor. Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek. Yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.

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