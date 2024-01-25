SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Icardi oyuna girdi, yapacağını yaptı! 2 gol attı biri iptal edildi

Galatasaray'da Icardi oyuna girdi, yapacağını yaptı! 2 gol attı biri iptal edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 22:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbulspor mücadelesinde 2. yarıda oyuna dahil olurken, yıldız oyuncu 2 gol kaydetti ancak biri ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Yıldız oyuncu 6 maç sonra gol atmayı başarırken sosyal medyada da gündem oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçının 82. dakikasında oyuna dahil olurken bu hafta oynanan İstanbulspor maçının 2. yarısında oyuna dahil oldu.

Arjantinli yıldız 67. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirirken yapılan VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

GOL ORUCUNU BOZDU

c18685cdee663344db16ffa274bbcb92

Oyunun son bölümünde yaptığı dripling sonrası ceza sahası içinde aldığı darbeyle yere düşerken Sarı-Kırmızılılar penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Icardi maçın skorunu belirlerken 6 maç sonra golle buluştu.

TRİBÜNLERE KOŞTU

ŞLKŞLK

Icardi golü sonrası tribünlere koşarken taraftarlarla birlikte 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Arjantinli'nin bu golü sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O YORUMLAR...
Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray gol icardi uz maçı maçın
En Çok Okunan Haberler
300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Resmen açıklandı! Avrupa Kupaları TRT'de ücretsiz yayınlanacak

Resmen açıklandı! Avrupa Kupaları TRT'de ücretsiz yayınlanacak

Galatasaray İstanbulspor karşısında geriden gelerek kazandı!

Galatasaray İstanbulspor karşısında geriden gelerek kazandı!

Maç bitti olanlar oldu: TFF'ye son çağrımızdır!

Maç bitti olanlar oldu: TFF'ye son çağrımızdır!

G.Saray'da bir ayrılık daha! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

G.Saray'da bir ayrılık daha! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.