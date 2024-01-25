Galatasaray'da Icardi oyuna girdi, yapacağını yaptı! 2 gol attı biri iptal edildi

Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçının 82. dakikasında oyuna dahil olurken bu hafta oynanan İstanbulspor maçının 2. yarısında oyuna dahil oldu.

Arjantinli yıldız 67. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirirken yapılan VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

GOL ORUCUNU BOZDU

Oyunun son bölümünde yaptığı dripling sonrası ceza sahası içinde aldığı darbeyle yere düşerken Sarı-Kırmızılılar penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Icardi maçın skorunu belirlerken 6 maç sonra golle buluştu.

TRİBÜNLERE KOŞTU

Icardi golü sonrası tribünlere koşarken taraftarlarla birlikte 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi. Arjantinli'nin bu golü sosyal medyada da gündem oldu.

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