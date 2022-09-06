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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...

06.09.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu performansıyla eleştirildi. Karşılaşmada oyundan çıkana kadar 35 kez topla buluşan Kerem, 18 kez topu rakibe kaptırdı. Hal böyle olunca sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Takımın son dakikada attığı golle maçı 2-1 kazanan Galatasaray'da Kerem'e öfke yine de dinmedi. Twitter'da Türkiye gündemine oturan Kerem'e kısa süre içinde 30 binden fazla tweet atıldı.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, alınan galibiyete rağmen hedef tahtasında yer aldı. Yaptığı top kayıplarıyla karşılaşmaya damga vuran Kerem, bu sezon gol katkısı yapamaması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, maç sonunda Kerem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: "ÖZGÜVEN KAYBI VAR"

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Okan Buruk: "Kerem değerli oyuncularımızdan biri. Çok iyi çalışıyor. Bazen böyle dönemler olabiliyor. Özgüven kaybı var, iyi başlamayınca devamı gelmiyor. Oynadığı oyundan sorumlu olan da benim. Kerem'i daha iyi duruma getireceğiz, daha iyi olacak. Oyuncuma güveniyorum." (DHA)

"BURADA BİR PROBLEM VAR!"

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Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK maçının ikinci yarısı başlarken oyundan alındı ve yerine Emin Bayram girdi.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Tugay Kerimoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirdi. Tugay Kerimoğlu "Kerem Aktürkoğlu 35 kez topla buluşmuş, 18 kez top kaybı yaşamış. Burada bir problem var." ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULAR, SIRF TÜRK PASAPORTU OLDUĞU İÇİN OYNUYOR"

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Güntekin Onay ise "Kerem Aktürkoğlu, bu performansıyla ya oyundan alınmalı ya da hiç oynatılmamalı. Bazı oyuncular, sırf Türk pasaportu olduğu için oynuyor." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FOTOĞRAFLARI

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