Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu öfkesi! Türkiye gündemine oturdu...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, alınan galibiyete rağmen hedef tahtasında yer aldı. Yaptığı top kayıplarıyla karşılaşmaya damga vuran Kerem, bu sezon gol katkısı yapamaması sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, maç sonunda Kerem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: "ÖZGÜVEN KAYBI VAR"

Okan Buruk: "Kerem değerli oyuncularımızdan biri. Çok iyi çalışıyor. Bazen böyle dönemler olabiliyor. Özgüven kaybı var, iyi başlamayınca devamı gelmiyor. Oynadığı oyundan sorumlu olan da benim. Kerem'i daha iyi duruma getireceğiz, daha iyi olacak. Oyuncuma güveniyorum." (DHA)

"BURADA BİR PROBLEM VAR!"

Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK maçının ikinci yarısı başlarken oyundan alındı ve yerine Emin Bayram girdi.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Tugay Kerimoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirdi. Tugay Kerimoğlu "Kerem Aktürkoğlu 35 kez topla buluşmuş, 18 kez top kaybı yaşamış. Burada bir problem var." ifadelerini kullandı.

"BAZI OYUNCULAR, SIRF TÜRK PASAPORTU OLDUĞU İÇİN OYNUYOR"

Güntekin Onay ise "Kerem Aktürkoğlu, bu performansıyla ya oyundan alınmalı ya da hiç oynatılmamalı. Bazı oyuncular, sırf Türk pasaportu olduğu için oynuyor." ifadelerini kullandı.