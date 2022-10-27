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Galatasaray'da krizin adı Yusuf Demir! 6 milyon euro'ya geldi, 3 maçta sadece 103 dakika oynadı...

27.10.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 2 puan alan Galatasaray'da kara bulutların dağılması için çözüm aranırken, yeni bir kriz ortaya çıktı. Sarı - kırmızılıların sezon başında 6 milyon euro boservis bedeliyle Rapid Wien takımından transfer ettiği Yusuf Demir'in forma şansı bulamaması nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Yerli statüsünde forma giyemediği için maçlarda süre alamayan Demir için teknik direktör Okan Buruk'un yeni bir formül üretmeye çalıştığı ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılarda özellikle son gün atılan imzalar oldukça dikkat çekmişti. Aslan'ın transferleri arasında öne çıkan futbolculardan biri ise Yusuf Demir olmuştu.

GALATASARAY'DA YUSUF DEMİR KRİZİ

3 MAÇTA SADECE 103 DAKİKA OYNADI

3 MAÇTA SADECE 103 DAKİKA OYNADI
Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 40 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 63 dakika sahada kalabildi.

DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

DURUMDAN ŞİKAYETÇİ
Yerli statüsünde oynayamadığı için forma şansı bulmakta zorlanan Avusturya asıllı Türk futbolcunun bu durumdan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ
Daha fazla forma giymek istediğini teknik direktör Okan Buruk'a ileten Demir'in kısa sürede çözüm üretilmesini talep ettiği ifade edildi.

ÇÖZÜM ARANIYOR

ÇÖZÜM ARANIYOR
Deneyimli teknik adamın ise Yusuf Demir'i daha fazla kullanabileceği bir formül üzerinde çalıştığı aktarıldı.
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