Galatasaray'da krizin adı Yusuf Demir! 6 milyon euro'ya geldi, 3 maçta sadece 103 dakika oynadı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılarda özellikle son gün atılan imzalar oldukça dikkat çekmişti. Aslan'ın transferleri arasında öne çıkan futbolculardan biri ise Yusuf Demir olmuştu.
GALATASARAY'DA YUSUF DEMİR KRİZİ
3 MAÇTA SADECE 103 DAKİKA OYNADI
Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, bu sezon Süper Lig'de 2 maçta 40 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 63 dakika sahada kalabildi.
DURUMDAN ŞİKAYETÇİ
Yerli statüsünde oynayamadığı için forma şansı bulmakta zorlanan Avusturya asıllı Türk futbolcunun bu durumdan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
OKAN BURUK İLE GÖRÜŞTÜ
Daha fazla forma giymek istediğini teknik direktör Okan Buruk'a ileten Demir'in kısa sürede çözüm üretilmesini talep ettiği ifade edildi.
ÇÖZÜM ARANIYOR
Deneyimli teknik adamın ise Yusuf Demir'i daha fazla kullanabileceği bir formül üzerinde çalıştığı aktarıldı.