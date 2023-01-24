Galatasaray'da Seferovic olay oldu! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resti çekti... "Şaka gibi"

'LA LIGA'YI İSTİYOR'

Sarı-Kırmızılılar'da bu isimler arasında durumu en çok merak edilen oyuncu Kerem Aktürkoğlu olurken, iddiaya göre başarılı oyuncu sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. Bir süredir İspanyolca çalıştığı ve yeni sezonda La Liga'da top koşturmak istediği öne sürülen Aktürkoğlu'nun menajeri Erkan Söğüt için ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.