Galatasaray'da Seferovic olay oldu! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resti çekti... "Şaka gibi"

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız keserken, kadroya katılan isimler kadar kadrodan gönderilecek ve sözleşmesi yenilecek isimler de merak konusu olmuş durumda.
Sarı-Kırmızılılar'da bu isimler arasında durumu en çok merak edilen oyuncu Kerem Aktürkoğlu olurken, iddiaya göre başarılı oyuncu sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. Bir süredir İspanyolca çalıştığı ve yeni sezonda La Liga'da top koşturmak istediği öne sürülen Aktürkoğlu'nun menajeri Erkan Söğüt için ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Buna göre Söğüt, Galatasaray’ın sözleşme yenileme tekliflerini reddederken Sarı-Kırmızılı yönetimin herhangi bir teklifine ise yanaşmıyor.
Hali hazırda 8 milyon TL’ye (yaklaşık 400 bin euro) oynayan Kerem için Galatasaray yönetiminin belirlediği rakam 20 milyon TL (1 milyon euro’dan az) civarında. Kerem’in menajeri Söğüt ise Seferovic’e 2.3 milyon euro (yaklaşık 43-44 milyon TL) verilen ortamda Kerem için önerilen rakamı komik bulduğunu yönetime ilettiği iddia edildi.