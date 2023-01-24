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  4. Galatasaray'da Seferovic olay oldu! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resti çekti... "Şaka gibi"

Galatasaray'da Seferovic olay oldu! Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri resti çekti... "Şaka gibi"

24.01.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmaları hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkan Söğüt'ten beklenmedik bir hamle geldi. Söğüt Galatasaray yönetimine Seferovic resti çekerken, yıldız isim için sunulan teklifi ise komik buldu. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız keserken, kadroya katılan isimler kadar kadrodan gönderilecek ve sözleşmesi yenilecek isimler de merak konusu olmuş durumda.

'LA LIGA'YI İSTİYOR' 

'LA LIGA'YI İSTİYOR' 

Sarı-Kırmızılılar'da bu isimler arasında durumu en çok merak edilen oyuncu Kerem Aktürkoğlu olurken, iddiaya göre başarılı oyuncu sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. Bir süredir İspanyolca çalıştığı ve yeni sezonda La Liga'da top koşturmak istediği öne sürülen Aktürkoğlu'nun menajeri Erkan Söğüt için ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TEKLİFLERE YANAŞMIYOR

TEKLİFLERE YANAŞMIYOR

 Buna göre Söğüt, Galatasaray’ın sözleşme yenileme tekliflerini reddederken Sarı-Kırmızılı yönetimin herhangi bir teklifine ise yanaşmıyor.

'KOMİK TEKLİF' 

'KOMİK TEKLİF' 

Hali hazırda 8 milyon TL’ye (yaklaşık 400 bin euro) oynayan Kerem için Galatasaray yönetiminin belirlediği rakam 20 milyon TL (1 milyon euro’dan az) civarında. Kerem’in menajeri Söğüt ise Seferovic’e 2.3 milyon euro (yaklaşık 43-44 milyon TL) verilen ortamda Kerem için önerilen rakamı komik bulduğunu yönetime ilettiği iddia edildi.

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transfer Kerem Aktürkoğlu son dakika galatasaray Şampiyonluk sezon

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